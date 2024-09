Un certain nombre de questions sont au premier plan des conversations éthiques sur les technologies de l'IA, notamment :

Singularité technologique



Bien que ce sujet suscite une grande attention de la part du public, de nombreux chercheurs ne sont pas préoccupés par l'idée que l'IA surpasse l'intelligence humaine dans un avenir proche ou immédiat. On parle également de super intelligence, que Nick Bostrum définit comme « tout intellect qui surpasse largement les plus brillants cerveaux humains dans pratiquement tous les domaines, y compris la créativité scientifique, la sagesse générale et les compétences sociales ». Bien que l'IA forte et la super intelligence ne soient pas imminentes dans la société, leur idée soulève des questions intéressantes lorsque nous envisageons l'utilisation de systèmes autonomes, comme les voitures autonomes. Il est irréaliste de penser qu'une voiture sans conducteur n'aura jamais d'accident de voiture. Mais qui est responsable et redevable dans ce cas ? Devons-nous continuer dans la voie des véhicules autonomes ou devons-nous limiter l'intégration de cette technologie pour créer uniquement des véhicules semi-autonomes qui favorisent la sécurité des conducteurs ? La question n'est pas encore tranchée, mais ce sont les types de débats éthiques qui se déroulent à mesure que se développent de nouvelles technologies innovantes dans le domaine de l'IA.



Impact de l'IA sur l'emploi



Alors que la perception qu'a le public de l'intelligence artificielle est souvent liée à la perte d'emploi, cette préoccupation devrait sans doute être recadrée. Avec chaque nouvelle technologie disruptive, nous constatons que la demande du marché pour des rôles professionnels spécifiques change. Par exemple, dans l'industrie automobile, de nombreux fabricants, comme GM, se concentrent désormais sur la production de véhicules électriques pour s'aligner sur les projets écologiques. Le secteur de l'énergie ne disparaît pas, mais la source d'énergie passe d'une économie reposant sur l'utilisation de carburants à une économie exploitant l'électricité. L'intelligence artificielle doit être considérée de la même manière, car elle va déplacer la demande d'emplois vers d'autres domaines. Des personnes seront nécessaires pour gérer ces systèmes, car les données augmentent et changent tous les jours. Des ressources seront encore nécessaires pour résoudre des problèmes plus complexes dans les secteurs les plus susceptibles d'être touchés par l'évolution de la demande d'emploi, comme le service à la clientèle. Le principal enjeu de l'intelligence artificielle et de son effet sur le marché de l'emploi sera d'aider les individus à faire la transition vers ces nouveaux secteurs du marché.



Confidentialité



On a tendance à aborder la protection de la vie privée dans le contexte de la confidentialité des données, de la protection des données et de la sécurité des données, et ces préoccupations ont permis aux décideurs politiques de faire davantage de progrès dans ce domaine au cours des dernières années. En 2016, par exemple, le règlement général sur la protection des données (RGPD) a été créé pour protéger les données personnelles des citoyens de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, donnant aux individus un plus grand contrôle sur leurs données. Aux États-Unis, certains États développent des politiques, telles que la California Consumer Privacy Act (CCPA), qui obligent les entreprises à informer les consommateurs de la collecte de leurs données. Cette législation récente a obligé les entreprises à repenser la manière dont elles stockent et utilisent les données personnelles identifiables (PII). Par conséquent, les investissements dans la sécurité sont devenus une priorité croissante pour les entreprises qui cherchent à éliminer toute vulnérabilité et toute possibilité de surveillance, de piratage et de cyberattaques.



Biais et discrimination



Des cas de biais et de discrimination dans un certain nombre de systèmes intelligents ont soulevé de nombreuses questions éthiques concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle. Comment éviter les biais et les discriminations lorsque les données d'apprentissage peuvent elles-mêmes être biaisées ? Alors que les entreprises font preuve généralement de bonnes intentions dans leurs efforts d'automatisation, Reuters (lien externe à IBM) souligne certaines des conséquences imprévues de l'intégration de l'IA dans les pratiques d'embauche. Dans le cadre de l'automatisation et de la simplification d'un processus, Amazon a involontairement discriminé des candidats potentiels en fonction de leur sexe pour les postes techniques ouverts, et a finalement dû abandonner le projet. Face à ces types de situations, la revue Harvard Business Review (lien externe à IBM) soulève d'autres questions concernant l'utilisation de l'IA dans les pratiques d'embauche, telles que les données que vous devez être en mesure d'utiliser pour évaluer un candidat à un poste.



Mais les biais et la discrimination ne se limitent pas aux ressources humaines. On les retrouve dans un certain nombre d'applications, comme les logiciels de reconnaissance faciale ou les algorithmes des médias sociaux.

Plus les entreprises sont conscientes des risques liés à l'IA, plus elles sont actives dans le débat sur l'éthique et les valeurs de l'IA. L'année dernière, par exemple, le PDG d'IBM, Arvind Krishna, a fait savoir qu'IBM avait mis en suspend ses produits d'analyse et de reconnaissance faciale à usage général, soulignant qu'« IBM s'oppose fermement à l'utilisation de toute technologie et ne la tolérera pas, y compris la technologie de reconnaissance faciale proposée par d'autres fournisseurs, à des fins de surveillance de masse, de profilage racial, de violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou à toute autre fin qui ne serait pas conforme à nos valeurs et à nos principes de confiance et de transparence ».

Responsabilité



Comme aucune législation particulière ne régit les pratiques d'IA, il n'existe pas de véritable mécanisme d'application pour garantir une pratique éthique de l'IA. Les entreprises sont actuellement incitées à adhérer à ces lignes directrices en raison des répercussions négatives d'un système d'IA non éthique sur leurs résultats. Pour combler cette lacune, des cadres éthiques sont apparus dans le cadre d'une collaboration entre éthiciens et chercheurs pour régir la construction et la distribution de modèles d'IA dans la société. Cependant, pour l'instant, ils ne constituent qu'une orientation, et la recherche (lien externe à IBM) (PDF de 1 Mo) montre que le fait de répartir les responsabilités et de ne pas anticiper les conséquences potentielles n'est pas nécessairement propice à la prévention des dommages causés à la société.