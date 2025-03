Qu’est-ce que l’IA forte ?

Les termes intelligence artificielle, machine learning et apprentissage profond sont souvent utilisés dans le mauvais contexte. Ces termes sont fréquemment utilisés pour décrire l’IA forte, et il est donc utile de définir brièvement chacun d’entre eux :

Définie par John McCarthy, l’intelligence artificielle est « la science et l’ingénierie permettant de créer des machines intelligentes, en particulier des programmes informatiques intelligents. Elle s’apparente à l’utilisation d’ordinateurs pour comprendre l’intelligence humaine, mais l’IA ne doit pas se limiter aux méthodes biologiquement observables. »

Le machine learning est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Les modèles de machine learning classiques (non profonds) nécessitent davantage d’intervention humaine pour segmenter les données en categories (c’est-à-dire via l’apprentissage des fonctionnalités).

L’apprentissage profond est également un sous-domaine du machine learning, qui tente d’imiter les interconnexions du cerveau humain à l’aide de réseaux neuronaux. Ses réseaux sont constitués de couches de modèles, qui identifient les schémas au sein d’un jeu de données spécifique. Ils s’appuient sur de grands volumes de données d’entraînement pour apprendre avec précision, ce qui nécessite du matériel plus puissant, tel que des GPU ou des TPU. Les algorithmes d’apprentissage profond sont ceux que l’on associe le plus étroitement à une IA proche de l’intelligence humaine.

Pour en savoir plus sur les différences nuancées entre ces technologies, lisez « AI vs. Machine Learning vs. Deep Learning vs. Neural Networks: What’s the Difference? (IA, machine learning, apprentissage profond et Neural Networks : quelle est la différence ?) »