L'intelligence artificielle ou IA, le terme le plus large des trois, est utilisé pour classer les machines qui imitent l'intelligence humaine et les fonctions cognitives humaines telles que la résolution de problèmes et l'apprentissage. L'IA utilise les prédictions et l'automatisation pour optimiser et résoudre des tâches complexes que les humains accomplissent historiquement, telles que la reconnaissance faciale et vocale, la prise de décision et la traduction.

Catégories d’IA



Les trois principales catégories d'IA sont les suivantes :

Intelligence artificielle étroite (ANI)

Intelligence artificielle générale (AGI)

Superintelligence artificielle (ASI)

L’ANI est considérée comme une IA « faible », tandis que les deux autres types sont classés comme une IA « forte ». Nous définissons l'IA faible par sa capacité à accomplir une tâche spécifique, comme gagner une partie d'échecs ou identifier un individu particulier dans une série de photos. Le traitement automatique du langage naturel et la vision par ordinateur, qui permettent aux entreprises d’automatiser les tâches et de soutenir les chatbots et les assistants virtuels tels que Siri et Alexa, sont des exemples d’ANI. La vision par ordinateur est un facteur important dans le développement des voitures autonomes.

Les formes d’IA plus fortes, comme l’AGI et l’ASI, intègrent plus largement les comportements humains, comme la capacité à interpréter le ton et l’émotion. L’IA forte se définit par ses capacités comparées à celles des humains. L’AGI fonctionnerait au même titre qu’un autre humain, tandis que l’ASI, également appelée superintelligence, dépasserait l’intelligence et les capacités d’un humain. Aucune des deux formes d’IA forte n’existe encore, mais la recherche dans ce domaine est en cours.

Utiliser l’IA pour les entreprises



Un nombre croissant d’entreprises, environ 35 % à l’échelle mondiale, utilisent l’IA, et 42 % découvrent la technologie. Le développement de l’IA générative, qui utilise des modèles de fondation puissants s’entraînant sur de grandes quantités de données non étiquetées, peut être adapté à de nouveaux cas d’utilisation et apporter de l’évolutivité et de la flexibilité qui sont susceptibles d’accélérer considérablement l’adoption de l’IA. Dans les premiers tests, IBM a constaté que l’IA générative crée de la valeur jusqu’à 70 % plus vite que l’IA traditionnelle.

Que vous utilisiez des applications basées sur le ML ou des modèles de fondation, l'IA peut donner un avantage concurrentiel à votre entreprise. Intégrer des modèles d'IA dans vos workflows et vos systèmes, et automatiser des fonctions comme le service client, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la cybersécurité, peut aider une entreprise à répondre aux attentes des clients, à la fois aujourd'hui et à mesure qu'elles augmentent à l'avenir.

La clé est d’identifier les bons ensembles de données dès le départ pour vous assurer que vous utilisez des données de qualité pour obtenir l’avantage concurrentiel le plus substantiel. Vous devrez également créer une architecture hybride, prête pour l'IA, capable d'utiliser avec succès les données où qu'elles se trouvent, sur des mainframes, dans des centres de données, dans des clouds publics et en edge.

Il est impératif que votre IA soit fiable ; dans le cas contraire, vous risquez de nuire à la réputation de l’entreprise et de subir des pénalités réglementaires. Les modèles trompeurs et ceux qui contiennent des biais ou qui hallucinent peuvent avoir un coût élevé pour la vie privée, les droits des données et la confiance des clients. Votre IA doit être explicable, juste et transparente.