Qu’est-ce que le deep learning ?

La principale différence entre le deep learning et le machine learning réside dans la structure de l’architecture du réseau neuronal sous-jacent. Les modèles de machine learning traditionnels (« non profonds »), utilisent des réseaux neuronaux simples, avec une ou deux couches de calcul. Les modèles de deep learning utilisent trois couches ou plus, mais généralement des centaines ou des milliers de couches, pour l’entraînement.

Alors que les modèles d’apprentissage supervisé nécessitent des données d’entrée structurées et étiquetées pour obtenir des résultats précis, les modèles de deep learning peuvent s’appuyer sur un apprentissage non supervisé. Avec l’apprentissage non supervisé, les modèles de deep learning peuvent extraire les caractéristiques, les éléments et les relations dont ils ont besoin pour produire des résultats précis à partir de données brutes non structurées. En outre, ces modèles peuvent même évaluer et affiner leurs sorties pour une précision accrue.

Le deep learning est un aspect de la science des données sur lequel nombre d’applications et de services s’appuient pour améliorer l’automatisation, avec l’exécution de tâches analytiques et physiques sans intervention humaine. Il alimente de nombreux produits et services du quotidien, tels que les assistants numériques, les télécommandes à contrôle vocal, la détection des fraudes à la carte bancaire, les voitures autonomes et l’IA générative.