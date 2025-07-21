Qu’est-ce qu’un modèle pré-entraîné ?

L’entraînement de modèle « apprend » à un modèle de machine learning à optimiser la performance sur un jeu de données d’entraînement d’exemples de tâches pertinents pour des cas d’utilisation. Ces données d’entraînement doivent ressembler aux problèmes du monde réel que le modèle sera chargé de résoudre, afin que le modèle puisse apprendre les schémas et les relations des données afin de faire des prédictions précises sur de nouvelles données.

Ce processus d’apprentissage implique d’ajuster les paramètres d’un modèle, les poids et les biais dans les fonctions mathématiques qui composent les algorithmes de machine learning sous-jacents. Ces ajustements sont destinés à améliorer la précision du résultat.

Mathématiquement parlant, l’objectif de ce processus est de minimiser une fonction de perte qui quantifie l’erreur des productions du modèle. Lorsque le résultat tombe en dessous d’un certain seuil, le modèle est considéré comme « entraîné ». Dans l’apprentissage par renforcement, l’objectif est inversé : les paramètres du modèle sont optimisés pour maximiser une fonction de récompense plutôt que de minimiser une fonction de perte.

L’entraînement d’un modèle implique un cycle de collecte et de prétraitement des données, l’introduction de ces données d’entraînement dans le modèle, la mesure des pertes, l’optimisation des paramètres et le test des performances sur les données de validation. Ce workflow est répété jusqu’à ce que des résultats satisfaisants soient obtenus. Un entraînement peut également impliquer des hyperparamètres, c’est-à-dire des choix structuraux qui influencent le processus d’apprentissage, mais qui ne peuvent pas eux-mêmes « être appris », lors d’un processus appelé réglage des hyperparamètres.