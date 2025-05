Une liste de grands modèles de langage

Développeur : OpenAI

Date de publication : septembre 2024 pour o1, janvier 2025 pour o3-mini

Nombre de paramètres : non communiqué

Fenêtre contextuelle : jusqu’à 200 000 tokens

Licence : propriétaire

Accès : API OpenAI

Entrée : multimodale (image, texte)

Sortie : texte

La série o1 de modèles d’IA comprend o1 et o1-mini. Par rapport aux modèles GPT d’OpenAI, les LLM o1 sont dotés de capacités de raisonnement plus avancées. O1 et o1-mini ont tous deux été entraînés à l’aide d’un apprentissage par renforcement à grande échelle, ce qui leur permet de « réfléchir » avant de répondre. Ils peuvent générer une longue chaîne de pensées avant de répondre.

Le LLM o1 accepte les entrées d’image et de texte, tandis que le modèle o1-mini ne peut gérer que les entrées de texte.7 o1-mini est plus petit, plus rapide et plus rentable que le modèle o1. Il excelle également dans le raisonnement et le codage STEM.

o3-mini, quant à lui, est le modèle de raisonnement le plus récent. Comme o1-mini, il est fort en codage, en mathématiques et en sciences. Il prend en charge l’appel de fonction et offre 3 options d’effort de raisonnement (faible, moyen et élevé) pour répondre aux besoins de différents scénarios tels que les problèmes complexes, qui demandent plus d’effort de raisonnement, ou les problèmes plus simples, qui exigent une réponse rapide et peuvent utiliser un effort de raisonnement plus faible.