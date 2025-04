La conception des CPU et des GPU présente des similitudes, notamment en ce qui concerne le nombre de cœurs et de transistors dédiés aux tâches de traitement. Cependant, les CPU ont des fonctions plus générales que les GPU. Les GPU ont tendance à se concentrer sur une tâche de calcul unique et spécifique, telle que le traitement graphique ou le machine learning.

Les CPU sont le cœur et le cerveau d’un système informatique ou d’un appareil. Ils reçoivent des instructions générales ou des demandes concernant une tâche d’un programme ou d’une application logicielle. Les GPU ont une tâche plus spécifique, impliquant généralement le traitement rapide d’images et de vidéos haute résolution. Ils effectuent constamment des calculs mathématiques complexes nécessaires au rendu des graphismes ou à d’autres fonctions gourmandes en calcul pour accomplir leur tâche.

L’une des principales différences est que les CPU utilisent généralement moins de cœurs et exécutent leurs tâches dans un ordre linéaire. Les GPU, en revanche, ont des centaines, voire des milliers de cœurs, ce qui rend possible le traitement parallèle qui est à l’origine de leurs capacités de traitement ultra-rapides.

Les premiers GPU ont été conçus pour accélérer le rendu des graphismes 3D, rendant les scènes de films et de jeux vidéo plus réalistes et attrayantes. La première puce GPU, la GeForce de Nvidia, a été lancée en 1999, et a été suivie d’une période de croissance rapide qui a vu les capacités des GPU s’étendre à d’autres domaines grâce à leurs capacités de traitement parallèle à haute vitesse.

Le traitement parallèle, ou calcul parallèle, est un type de calcul qui repose sur deux processeurs ou plus pour accomplir différentes sous-tâches d’une tâche informatique globale.

Avant l’avènement des GPU, les ordinateurs d’ancienne génération ne pouvaient exécuter qu’un seul programme à la fois, et plusieurs heures étaient nécessaires pour terminer une tâche. La capacité des GPU à effectuer un grand nombre de calculs ou de tâches simultanément grâce au traitement parallèle les rend plus rapides et plus efficaces que les CPU des anciens ordinateurs.