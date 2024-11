Par définition, les applications d’apprentissage profond impliquent la création d’un réseau neuronal profond (DNN), un type de réseau neuronal comportant au moins trois couches (mais souvent beaucoup plus). Les réseaux neuronaux prennent des décisions par le biais de processus qui imitent la façon dont les neurones biologiques collaborent pour identifier les phénomènes, évaluer les options et parvenir à une conclusion.



Avant qu’un DNN puisse apprendre à identifier des phénomènes, à reconnaître des modèles, à évaluer des possibilités et à faire des prédictions et prendre des décisions, il doit être entraîné sur de vastes volumes de données. Or, le traitement de ces données exige une grande puissance de calcul. Les FPGA et les GPU peuvent fournir cette puissance, mais chacun présente des avantages et des inconvénients.



Les FPGA sont mieux adaptés aux applications personnalisées, à faible latence, qui requièrent une personnalisation pour des tâches spécifiques d’apprentissage profond, telles que les applications d’IA sur mesure. Les FPGA sont également adaptés aux tâches qui privilégient l’efficacité énergétique par rapport à la vitesse de traitement.

Les GPU plus puissants, en revanche, sont généralement préférés pour les tâches plus lourdes comme l’entraînement et l’exécution de grands modèles complexes. La puissance de traitement supérieure du GPU le rend mieux adapté à une gestion efficace des jeux de données plus conséquents.

Les cas d’utilisation des FPGA

Bénéficiant d’une programmabilité polyvalente, d’une efficacité énergétique et d’une faible latence, les FPGA sont souvent employés pour les tâches suivantes :

Traitement en temps réel : applications nécessitant un traitement des signaux en temps réel et à faible latence, telles que le traitement des signaux numériques, les systèmes radar, les véhicules autonomes et les télécommunications.

Edge computing : l'edge computing et la pratique consistant à rapprocher localement les capacités de calcul et de stockage de l'utilisateur final bénéficient de la faible consommation d'énergie et de la taille compacte des FPGA.

l’edge computing et la pratique consistant à rapprocher localement les capacités de calcul et de stockage de l’utilisateur final bénéficient de la faible consommation d’énergie et de la taille compacte des FPGA. Accélération matérielle personnalisée : les FPGA configurables peuvent être réglés avec précision pour accélérer des tâches spécifiques d’apprentissage profond et des clusters HPC en les optimisant pour des types de données ou des algorithmes spécifiques.

Cas d’utilisation des GPU

Les GPU à usage général disposent généralement d’une puissance de calcul plus élevée et de fonctionnalités préprogrammées, ce qui les rend particulièrement adaptés aux applications suivantes :