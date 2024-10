Qu’est-ce qu’un FPGA (réseau de portes programmables in situ) ?

Les fonctions spécifiques basées sur le FPGA, ainsi que les interconnexions entre ces fonctions, sont « décrites » dans un HDL. La description est compilée pour produire un fichier de configuration FPGA. En utilisant un langage de description de matériel, il est possible d’utiliser des ressources FPGA intégrées (tableaux de mémoire, cœurs PCI, etc.), et de créer des circuits logiques personnalisés (ajouts, multiplexeurs et autres fonctions spécifiques à l’application) à partir d’un FPGA plus primitif.

Dans un processus connu sous le nom de synthèse, le code HDL est traduit sous forme de netlist, une description efficace des portes logiques et des interconnexions nécessaires à l’implémentation du code HDL. La liste de réseaux est ensuite mappée sur les PLB et les interconnexions qui forment physiquement le circuit unique.

Les FPGA modernes produits par des fabricants comme Intel et Altera offrent un large éventail de fonctionnalités numériques et analogiques, notamment des densités logiques impressionnantes, la mémoire flash, les processeurs intégrés et les blocs de traitement des signaux numériques (DSP). Les FPGA peuvent être configurés et reconfigurés en modifiant les entrées et sorties électriques, en choisissant les ressources internes à utiliser et en déterminant comment ces ressources sont connectées via des ressources de routage configurables, le résultat final étant une solution matérielle dédiée pour résoudre un problème particulier.

Comme pour les logiciels, le développement de conceptions FPGA complexes peut être rationalisé par l’utilisation de bibliothèques préconçues de diverses fonctions et circuits numériques, appelées « cœurs de propriété intellectuelle » (PI). Ces bibliothèques peuvent être achetées ou louées auprès de fournisseurs de FPGA et de fournisseurs tiers qui sont souvent spécialisés dans le développement de diverses fonctions.