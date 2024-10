Qu’est-ce que l’infrastructure d’IA ?

La ML est un domaine de l'IA qui se sert de données et d' algorithmes pour imiter la façon dont les humains apprennent, ce qui permet d'améliorer la précision de ses réponses au fil du temps. Le ML utilise un processus décisionnel pour effectuer une prédiction ou classifier des informations, une fonction d'erreur qui évalue la justesse de son travail, et un grand modèle de langage (LLM) ainsi qu'un processus d'optimisation du modèle qui réduit les écarts entre les exemples connus et les estimations du modèle. Un algorithme de ML réitère ce processus d'« évaluation et optimisation » jusqu'à ce qu'un seuil de précision spécifié pour le modèle soit atteint.

