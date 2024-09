Qu’est-ce que la 5G ?

Bien que la 5G utilise les mêmes fréquences radio que les réseaux 4G et 3G, quelques différences importantes la rendent supérieure, en particulier pour les entreprises qui cherchent à utiliser cette technologie dans le cadre d’un projet de transformation numérique.

Vitesse et latence

Les vitesses de la 5G sont 10 fois plus élevées que celles des réseaux 4G et 3G, ce qui signifie que des activités comme le téléchargement d’un fichier volumineux ou la sauvegarde de données dans le cloud prendront moins d’une seconde au lieu de quelques minutes, voire plusieurs heures. Les taux de transfert de données de la 5G atteignent 20 gigaoctets par seconde (Go/s) et les vitesses de téléchargement moyennes sont de 432 mégaoctets par seconde (Mo/s). Les débits de données de la 5G ont des répercussions dans tous les domaines, des jeux sur mobile à la chirurgie à distance, et sont l’une des principales raisons pour lesquelles cette technologie devrait être véritablement transformatrice.

La raison pour laquelle la technologie 5G peut offrir des vitesses aussi rapides est qu’elle a une latence beaucoup plus faible (le temps nécessaire aux données pour voyager d’un point à un autre) que les réseaux précédents. Alors que les réseaux 4G offrent une latence d’environ 200 millisecondes, les réseaux 5G peuvent offrir une latence allant jusqu’à qu’une milliseconde.

Encombrement physique

Un autre avantage important de la 5G est qu’elle utilise des émetteurs plus petits que les réseaux précédents, ce qui permet de les placer discrètement sur des bâtiments, des arbres et d’autres objets courants. Les cellules (ou « petites cellules ») des réseaux 5G sont essentiellement des stations de base qui jouent un rôle central dans la connexion de l’ensemble du réseau. Dans la technologie 4G, l’équivalent d’une petite cellule, appelé macrocellule, était plus grand et nécessitait davantage de puissance.

Taux d'erreur

Le schéma de modélisation et de codage (MCS) adaptatif de la 5G, utilisé pour envoyer des données à partir d’appareils Wi-Fi, est une amélioration par rapport au MCS utilisé dans les réseaux 4G et 3G, ce qui rend son taux d’erreur sur les blocs (BER) extrêmement faible. Dans la technologie 5G, lorsqu’un taux d’erreur atteint un certain niveau, l’émetteur réduit automatiquement la vitesse jusqu’à ce que le taux d’erreur baisse. Cette technique sacrifie la vitesse au profit de la précision en temps réel et permet de garantir un taux d’erreur proche de zéro sur les réseaux 5G.

Bande passante

Les réseaux 5G fonctionnent sur une gamme de bandes passantes plus large que les réseaux 4G et 3G qui englobe la bande basse, la bande moyenne et la bande haute. Pour cela, les ressources du spectre radio de la 5G sont étendues de la fréquence inférieure à 3 GHz utilisée dans les réseaux précédents à 100 GHz et plus. Cette modification permet à la 5G de fonctionner sur une plus large gamme de bandes passantes, augmentant ainsi sa capacité et son débit. Ces avancées technologiques permettent de connecter plus d’appareils à la fois sur un seul réseau ou une seule cellule, tout en rendant possibles l’envoi et la réception de données en simultané par ces appareils.