Depuis sa sortie en 2019, la technologie haut débit 5G a été saluée comme une technologie révolutionnaire ayant des implications importantes pour les consommateurs et les entreprises. Cela est principalement dû à sa capacité à gérer de gros volumes de données générés par des appareils complexes utilisant ses réseaux.

Avec le développement de la technologie mobile au fil des ans, le nombre de données générées chaque jour par les utilisateurs a augmenté de manière exponentielle. Actuellement, d’autres technologies transformationnelles telles que l’ intelligence artificielle (IA), l’ Internet des objets (IoT) et le machine learning (ML) nécessitent des vitesses plus rapides pour fonctionner que les réseaux 3G et 4G. Entrez dans la 5G, avec ses transfert de données rapide qui permettent aux nouvelles technologies de fonctionner comme elles ont été conçues.

Voici quelques-unes des plus grandes différences entre la 5G et les réseaux sans fil précédents.

Encombrement physique : les émetteurs utilisés dans la technologie 5G sont plus petits que dans les réseaux des prédécesseurs, ce qui permet un placement discret dans des endroits inaccessibles. De plus, les « cellules » – les zones géographiques dont tous les réseaux sans fil ont besoin pour la connectivité – dans les réseaux 5G sont plus petites et nécessitent moins d’énergie pour fonctionner que dans les générations précédentes.





: les émetteurs utilisés dans la technologie 5G sont plus petits que dans les réseaux des prédécesseurs, ce qui permet un placement discret dans des endroits inaccessibles. De plus, les « cellules » – les zones géographiques dont tous les réseaux sans fil ont besoin pour la connectivité – dans les réseaux 5G sont plus petites et nécessitent moins d’énergie pour fonctionner que dans les générations précédentes. Taux d’erreur : le schéma de modélisation et de codage (MCS) adaptatif de la 5G, que les appareils Wi-Fi utilisent pour transmettre les données, est plus puissant que celui des réseaux 3G et 4G. Cela réduit considérablement le taux d’erreur de blocage (BER) de la 5G, un indicateur de fréquence des erreurs.

Largeur de bande : en utilisant un spectre de fréquences radio plus large que les réseaux sans fil précédents, les réseaux 5G assurent la transmission sur une gamme de bandes passantes plus importante. Cela augmente le nombre d’appareils qu’ils peuvent prendre en charge à tout moment.