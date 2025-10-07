Qu'est-ce que l'expérience des employés ?

Comme pour de nombreux sujets similaires, certaines organisations associent l'expérience des employés et l'engagement des employés sans distinction. Mais il y a une légère différence.



L'expérience des employés couvre la relation holistique que les employeurs et les employés entretiennent entre eux, du début à la fin. L'engagement des employés est plus étroitement axé sur la relation avec les employés, en s'assurant qu'ils soient heureux au travail et qu'ils s'investissent dans leur travail. Ainsi, l'engagement des employés est souvent considéré comme une composante de l'expérience des employés.

Par le passé, les organisations ont abordé la question de l'expérience des employés en se concentrant sur les avantages tels que les augmentations de salaire et les primes, la nourriture et les cafés gratuits, et les voyages, afin de leur témoigner leur reconnaissance. Cependant, de plus en plus d'employés sont aujourd'hui confrontés à des problèmes d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et se demandent s'ils disposent des compétences nécessaires pour rester compétitifs dans un monde dominé par la technologie.

Si les organisations ont récemment minimisé les avantages3 dans le cadre de leur politique de réduction des coûts, elles ont également dû chercher d'autres moyens de susciter un engagement fort de la part des employés, qui corresponde mieux aux besoins croissants de ces derniers. Les entreprises modernes s'efforcent de plus en plus d'offrir des expériences positives à leurs employés, en leur proposant par exemple des journées consacrées à la santé mentale, des congés payés illimités, des programmes de bien-être et des services de garde d'enfants.

Les organisations dotées d'une solide culture d'entreprise et d'un intérêt profond pour le bien-être des employés sont susceptibles de se concentrer sur la création d'une expérience positive pour ces derniers dans l'environnement de travail. En créant une expérience positive pour les employés, les organisations et leurs départements de ressources humaines (RH) devraient s'attendre à un meilleur engagement de leur part.