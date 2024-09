Principal cabinet de conseil en acquisition de talents et en développement des compétences, IBM Consulting travaille en étroite collaboration avec ses clients pour adapter des solutions spécifiques à leurs besoins en matière de recrutement et de compétences. Que vous cherchiez à remédier à un fort taux de rotation du personnel, à améliorer la pile technologique dédiée au recrutement, à accroître la productivité du personnel, à remédier aux pénuries de compétences ou à créer une expérience d’apprentissage efficace pour un personnel diversifié, IBM peut vous fournir des stratégies et des outils personnalisés à travers le conseil, la technologie et les services gérés.



Nous proposons des solutions complètes dédiées au recrutement et aux compétences, notamment des services mondiaux de conseil en recrutement, des services RPO mondiaux, des outils de pipeline, des stratégies pour améliorer l’expérience des candidats, des conseils en matière de main-d’œuvre, des évaluations des compétences et des analyses des lacunes, des accélérateurs d’apprentissage alimentés par l’IA, des académies numériques et des stratégies de perfectionnement professionnel, ainsi que des solutions pour le développement et la mobilité des talents.



Nous nous engageons à développer des mains-d’œuvre diversifiées et à réduire les préjugés dans le recrutement, la dotation en personnel, les stratégies de compétences et les processus de planification de la relève. Grâce à l’automatisation, aux données et aux analyses alimentées par l’IA, nous vous aiderons à répondre à vos besoins en matière de recrutement, à développer les meilleurs talents, à définir des stratégies de développement des compétences, à transformer les expériences d’apprentissage et à combler les déficits de compétences pour vous aider à libérer tout le potentiel de votre personnel.