L'expérience des employés s'inscrit aujourd'hui dans un contexte plus large, car les frontières entre vie personnelle et vie professionnelle sont brouillées. Elle ne se limite pas à une conversation ou à un workflow : elle englobe toutes les interactions d'un employé avec son employeur, du recrutement à la retraite. Une bonne expérience répond aux besoins fonctionnels de chacun et aux enjeux en constante évolution de l'équilibre travail-maison : cela se construit en tenant compte des attentes, exprimées ou non, des salariés. Imaginez un monde où les besoins de chacun de vos employés sont satisfaits à tous les points de contact de manière intuitive et fluide, leur permettant de se sentir reconnus en tant qu’individus, d’apprécier leur travail et de réaliser leur plein potentiel. Une meilleure expérience de travail a également un impact sur l'entreprise, car des employés engagés et satisfaits sont plus susceptibles de fournir un service d'exception à leurs parties prenantes internes et leurs clients finaux.

IBM défend une approche centrée sur l'humain en matière d'expérience des employés. IBM Consulting vous aide à repenser vos processus, en interne et côté client afin d'améliorer de façon significative l'expérience des employés. Nous assurons pour cela les opérations stratégiques, la mise en œuvre de la plateforme, les tâches de conception et les services gérés. Grâce à nos talents pointus et à notre expertise en matière de transformation de l'expérience, nous pouvons vous aider à exploiter nos technologies d'IA, d'automatisation et de cloud de classe mondiale – ainsi que celles de nos partenaires d'écosystème – afin de créer des expériences exceptionnelles pour vos employés au quotidien.