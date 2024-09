Les organisations RH doivent devenir modernes et agiles, et être capables de s’adapter rapidement à l’évolution des impératifs métier. Les RH ont abandonné leurs rôles d’administrateurs et de simples responsables de l’application des politiques pour devenir des créateurs de valeur, qui influencent la transformation à l’échelle de l’entreprise.

Imaginez qu’un jour votre département RH fonctionne de façon fluide et continue de s’adapter, imaginez pouvoir vous concentrer sur l’obtention d’informations et de résultats qui feront avancer votre entreprise. Modernisez vos applications et vos processus avec l’IA, pour transformer vos opérations RH et l’expérience de vos employés, afin de leur proposer de nouvelles méthodes de travail tout en augmentant la productivité de votre entreprise et en réduisant les coûts d’exploitation.

IBM Consulting met à votre disposition son expertise industrielle et fonctionnelle en matière de ressources humaines et de technologie pour concevoir avec vous une stratégie et un plan d’exécution optimaux pour vos activités RH et, en fin de compte, pour votre entreprise. Grâce aux informations et à l’expérience que nous avons acquises en transformant notre propre organisation RH et en appliquant avec succès des modèles de prestation de services RH pour des entreprises citées au classement Fortune 500, nous pouvons garantir la fluidité de la transformation.