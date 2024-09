IBM s’est tourné vers Salesforce, une entreprise de logiciels cloud leader sur le marché, pour l’accompagner dans ses efforts de transformation.

Salesforce crée et prend en charge une plateforme CRM intégrée appelée Customer 360 (lien externe à ibm.com) qui unifie toutes les expériences client, service client et vendeur dans une source unique de données de référence. Cette source unique de données de référence donne aux organisations du service client et des ventes d’IBM, quelle que soit l’unité commerciale, un point de vue holistique sur le parcours client. Les équipes du monde entier peuvent collaborer au sein d'une plateforme unique pour fournir un engagement rapide, basé sur des données, qui répond aux besoins du client là où il se trouve.

Geoff Marinski, IBM 360 Strategy and CTO, Finance and Operations, a estimé qu'en raison de son ouverture et de son extensibilité, « le choix de Salesforce pour épauler IBM s’imposait comme une évidence. Si l’on considère l’étendue des objectifs que nous voulions atteindre et la taille d’IBM, Salesforce était l’une des rares plateformes dotées d’une API ouverte qui offrait l’évolutivité dont nous avions besoin avec pléthore de fonctions essentielles prêtes à l’emploi. »

Dans son parcours pour concrétiser Customer 360, IBM a commencé par son service client. Comme mentionné ci-dessus, les centres d’appel d’IBM utilisaient auparavant des dizaines d’outils et de canaux différents pour le support client.

Grâce aux produits Salesforce et aux spécialistes du cloud d’IBM Consulting, IBM a pu consolider ses outils de support par téléphone, e-mail et chat sur Salesforce Service Cloud. Cette solution unique offre aux agents une transparence totale sur l’activité de support de chaque client, y compris sur les demandes précédentes. Avec des données client pertinentes et des outils de support réunis en un seul et même endroit, les agents étaient mieux équipés pour fournir rapidement un service personnalisé et basé sur les données.

Bien qu’il reçoive des milliers d’appels et de demandes par jour, Service Cloud a constaté une diminution de 26 % du temps de résolution (TTR). En outre, le support de cas IBM a enregistré une augmentation de 25 points de son Net Promoter Score au quatrième trimestre 2021. Les agents répondent aux questions plus rapidement que jamais grâce à l’élimination des tâches répétitives et aux nouvelles informations sur les activités des clients.

IBM Watson® Assistant fournit également des capacités de routage qui permettent de réduire le TTR. Pour ce faire, il utilise l’automatisation pour diriger intelligemment les demandes vers les bons agents. Holly Payton, responsable de la gestion des changements pour la plateforme de support cognitif (CSP) d’IBM, déclare : « Lorsque nous avons combiné Salesforce aux capacités cognitives de Watson, nous avons créé une CSP qui offre des expériences uniques que seul IBM peut proposer. Nos clients obtiennent le meilleur des deux mondes : la puissance de Customer 360 et l’intelligence de Watson. »

Les assistants virtuels en libre-service résolvent les questions des clients dans 12 % des sessions sans avoir à créer de nouveaux cas. La hiérarchisation des cas, qui fournit une liste personnalisée et priorisée des commandes en attente aux professionnels du support IBM, permet à chaque agent de gagner jusqu’à 45 minutes par jour.

« Travailler avec notre équipe d’intégration de classe mondiale dans IBM Consulting nous a aidés à mettre en place notre plateforme CRM avec les bonnes données. Une fois le Service Cloud opérationnel dans nos centres d’appel, nous avons pu exploiter les fonctions intégrées de Salesforce pour accélérer notre transformation dans Sales Cloud et le reste de l’organisation », explique Geoff Marinski.

Suite au succès initial de Salesforce Service Cloud, IBM a déployé Sales Cloud selon la même formule : intégration rapide, optimisation des ressources et des processus, fonctions prêtes à l’emploi et source unique de données de référence.

Auparavant, les équipes commerciales d’IBM ne pouvaient pas partager les informations pertinentes sur les clients et les opportunités entre les différentes sources. Les vendeurs avaient du mal à savoir qui contacter et quelles opportunités prioriser, et beaucoup n’arrivaient pas à aligner les critères de conversion des prospects et les étapes de prévision avec les autres équipes. Avec la migration vers Salesforce, les responsables de la transformation comme Kendra Siegle, gestionnaire de programme pour l’instance interne de Sales Cloud d’IBM, ont cherché à remédier à ces difficultés et à apporter des améliorations majeures au processus de vente.

« Sales Cloud utilise l’architecture de Salesforce, associée à ses pratiques exemplaires, pour créer une plateforme CRM performante conçue pour toutes les stratégies commerciales », explique Mme Siegle. Sales Cloud héberge la plus grande place de marché d’applications métier au monde pour les vendeurs, les responsables commerciaux et les partenaires. Des applications conviviales pour la vente virtuelle, les prévisions, la création de communautés et bien d’autres éléments permettent d’accroître la productivité et d’accélérer le parcours des clients dans le processus de vente.

La décision d’IBM d’adopter Sales Cloud a été largement facilitée par la solide réputation de Salesforce dans l’industrie. La plupart des vendeurs connaissent bien la plateforme et l’ont probablement utilisée à un moment donné dans leur carrière. Actuellement, des dizaines de milliers de vendeurs, responsables commerciaux et partenaires IBM utilisent Sales Cloud pour renforcer les relations avec les clients, gérer les flux de travaux et accélérer les transactions.