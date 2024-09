Les systèmes ERP basés sur le cloud offrent des avantages évidents en termes de flexibilité, d’agilité et de fiabilité. Leur plus grande valeur est cependant de soutenir l'évolution vers des architectures modulaires et composables.

En migrant vers des ressources cloud et basées sur le cloud, notamment SAP S/4HANA, vous pouvez passer de processus transactionnels à des flux de travaux plus intelligents. Le cloud vous permet de faire de nouvelles expériences et de mettre en œuvre de nouvelles méthodes de travail à l'aide de processus simplifiés, plus intelligents, qui ne nécessitent aucune personnalisation.