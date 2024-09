AusNet est une entreprise qui vit selon ses valeurs. L’une de ses valeurs fondamentales est de veiller au bien-être de ses collaborateurs, de ses employés et bien-sûr de ses clients. C’est un défi conséquent. Comptant parmi les plus grandes entreprises de transport et de distribution d’énergie de l’État de Victoria, en Australie, elle sert 1,5 million de clients et emploie plus de 1 300 employés.