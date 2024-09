Corning s’est attelé à identifier le bon partenaire de mise en œuvre, une société alliant l’expérience de SAP SuccessFactors et les ressources suffisantes pour gérer un déploiement mondial.

Tim Gregory remarque : « Finalement, nous avons estimé qu’il s’agissait vraiment d’un programme tripartite, et nous voulions qu’il soit très fluide et bénéfique pour tout le monde. Nous sommes arrivés à la conclusion qu’IBM Services était l’équipe idéale, sur la base de la qualité des entretiens avec les personnes présentes dans la salle et de l’alchimie que nous pouvions voir se manifester avec Corning. Sur le plan commercial, IBM a proposé des tarifs attractifs pour la conception et la mise en œuvre du système, avec des dispositions flexibles au niveau du contrat.

Les équipes Corning et IBM ont agi comme une unité opérationnelle unique, créant ainsi un véritable partenariat entre l’informatique et le personnel des RH. Les équipes techniques ont appris ce qu’il fallait faire pour déplacer les fonctionnalités principales de l’entreprise vers un service cloud, tandis que les équipes RH ont également appris à réorganiser et incorporer de nouveaux processus pour optimiser les bénéfices pour l’entreprise

L’équipe IBM a réalisé plus de 70 intégrations, dont huit systèmes de paie existants et le système SAP Fieldglass déjà en place. La solution prend en charge 22 pays et 12 langues. Au total, l’équipe de mise en œuvre associant Corning, IBM et SAP a atteint au maximum environ 250 personnes, dans le cadre d’un projet qui a duré deux ans.

IBM Services a joué un rôle déterminant dans la migration réussie des données des systèmes existants vers les solutions SAP SuccessFactors et a joué un rôle clé dans l’intégration de SAP SuccessFactors aux systèmes de paie existants. Tim Gregory souligne : « L’objectif principal du projet était de s’assurer que les paies étaient justes. Les gens ont tendance à perdre leur sens de l’humour lorsque leur salaire n’est pas correct, ce qui en fait un enjeu de taille. L’association avec IBM et la qualité du logiciel SAP SuccessFactors ont répondu à nos promesses. »

Corning a travaillé avec IBM Services pour nettoyer, valider et importer quatre années de données historiques vers la plateforme SAP SuccessFactors dans le cadre d’un projet de migration vers le cloud. Cette approche a assuré la continuité avec le passé et a fourni une base pour l’analyse et l’apprentissage automatique qui pouvait être utilisée dès que la solution serait en production.

Tim Gregory précise : « Au cours des 6 premiers mois, nous avons reçu et traité plus de 3 500 interventions et incidents. Le fait que nous ayons pu gérer un projet complexe d’une telle envergure témoigne du travail d’équipe et de la relation phénoménale entre IBM, SAP et les services RH et informatique de Corning.

« Lorsque nos intendants de données, nos responsables RH et nos coordinateurs sont entrés dans le système le premier jour, il semblait être actif depuis quatre ans. Cette migration réussie des données, dirigée par IBM, était essentielle pour garantir la fiabilité des résultats de l’analyse et de l’apprentissage automatique (la précision statistique s’améliore avec des jeux de données plus volumineux), ce qui nous a permis d’exploiter les capacités de SAP SuccessFactors très rapidement. »