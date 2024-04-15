Pourquoi les DRH sont essentiels pour exploiter le potentiel de l’IA au profit du personnel

Alors que les meilleurs directeurs des ressources humaines collaborent avec leurs collègues de direction pour redéfinir les rôles et adapter l’exécution des tâches grâce à l’IA et à l’automatisation, ils examinent probablement la feuille de route pour les compétences. Avec une feuille de route claire en matière de compétences, ils peuvent jouer un rôle clé dans la création de solutions alimentées par l’IA qui répondent aux besoins de l’entreprise.

Les responsables RH possèdent une expertise approfondie en matière de bonnes pratiques de formation qui peuvent éclairer non seulement la formation des personnes aux compétences, mais aussi la manière dont les solutions d’IA elles-mêmes sont entraînées.

Pour entraîner un assistant d’IA générative à apprendre la gestion de projet, par exemple, vous avez besoin d’un ensemble solide de données non structurées sur le travail et les tâches à accomplir. Les responsables des ressources humaines connaissent généralement les étapes à suivre pour trouver et évaluer le contenu des formations, en collaborant avec les experts fonctionnels de ce domaine.

Ce n’est que le début. À l’avenir, les chefs d’entreprise doivent également réfléchir à la manière de valider, tester et certifier ces compétences de l’IA.

Imaginez une solution d’IA entraînée pour accompagner les comptables dans leurs tâches principales. Comment les entreprises peuvent-elles tester et surveiller les capacités de leur solution d’IA et s’assurer que les résultats sont suffisamment précis ? Les responsables RH possèdent l'expérience et les connaissances nécessaires en matière de pratiques exemplaires dans le domaine de la formation et dans d'autres domaines que les entreprises devront mettre en œuvre pour adopter cette nouvelle technologie.

Alors que nous n’en sommes qu’aux premières phases de l’ère de l’IA, les principaux responsables des ressources humaines ont une idée de l’impact anticipé de ces technologies puissantes. Ceux qui sauront saisir l’occasion d’élaborer une stratégie en matière de personnel et de compétences qui tire le meilleur parti des employés et d’une IA utilisée de manière responsable seront sur le point de réussir.