Pourquoi les DRH sont essentiels pour exploiter le potentiel de l’IA au profit du personnel

La question n’est plus de savoir si l’IA va transformer les entreprises et le personnel, mais comment cela va se produire. Une étude menée par l’IBM Institute for Business Value a révélé que près de 60 % des PDG sondés pensent que l’avantage concurrentiel dépendra de qui possède l’IA générative la plus avancée.
Alors que de nombreux dirigeants cherchent désormais à adopter la technologie pour la transformation opérationnelle, on peut s’attendre à ce que le dirigeant de la direction soit aux commandes pour orchestrer et accélérer ce changement.
Les directeurs des ressources humaines (CHRO) sont parfaitement placés pour guider le personnel vers l’avenir en défendant une culture de croissance et de formation, tout en prenant l’initiative sur les compétences humaines et sur l’IA. Voici comment les responsables des ressources humaines peuvent saisir cette opportunité.
Pour réussir la mise en œuvre d’une technologie, il faut disposer du bon modèle opérationnel et du bon talent pour la gérer. Les employés doivent comprendre comment utiliser la technologie et adhérer à cette technologie. Il s’agit fondamentalement d’un parcours de leadership et de changement, et non d’un parcours technologique.
Les entreprises chercheront à améliorer les connaissances techniques générales de leur personnel et à s’assurer qu’ils ont une compréhension de base de l’IA afin qu’ils puissent à la fois être des penseurs critiques et des utilisateurs de la technologie. Dans ce domaine, les responsables des ressources humaines peuvent s’appuyer sur leur expertise et jouer un rôle essentiel dans l’évolution des compétences, la création d’une culture de croissance et d’apprentissage et la conduite d’un changement durable au sein de l’entreprise.
Pour que les employés tirent le meilleur parti de l’IA, ils doivent comprendre comment le prompt, évaluer sa production, puis la raffiner et la modifier. Par exemple, lorsque vous interagissez avec un assistant alimenté par l’IA générative, vous obtiendrez des réponses très différentes si vous lui demandez de « le décrire à un cadre » par rapport à « le décrire à un élève de cinquième année ». Les employés doivent également être formés et habilités à poser les bonnes questions sur les sorties et les données source de l’IA et à les analyser pour en vérifier la précision, la partialité et plus encore.
Aujourd’hui, de nombreuses entreprises ne se concentrent peut-être plus uniquement sur la recherche des talents humains dont elles ont besoin pour exécuter leur stratégie commerciale. Elles devraient réfléchir de manière plus large à la manière de développer, d’acheter, d’emprunter ou de « botter » les compétences nécessaires pour aujourd’hui et pour demain.
Le principal défi du CHRO est d’orchestrer la nouvelle équipe humaine et artificielle. Les meilleurs DRH peuvent relever ce défi, en utilisant leur compréhension globale du personnel et la manière de définir les rôles et les compétences au sein d’un modèle opérationnel afin de tirer parti des forces de l’IA et des humains.
Par le passé, cela impliquait d'analyser les rôles dont l'entreprise avait besoin pour mettre en œuvre sa stratégie, de décomposer ces rôles en compétences et tâches essentielles, puis d'élaborer une stratégie de formation et de recrutement afin de combler les lacunes éventuelles. À l'avenir, cela impliquera d'évaluer les descriptions de poste, d'identifier les tâches les mieux adaptées à la technologie et celles les mieux adaptées aux personnes, puis de redéfinir les rôles et le travail lui-même.
Alors que les meilleurs directeurs des ressources humaines collaborent avec leurs collègues de direction pour redéfinir les rôles et adapter l’exécution des tâches grâce à l’IA et à l’automatisation, ils examinent probablement la feuille de route pour les compétences. Avec une feuille de route claire en matière de compétences, ils peuvent jouer un rôle clé dans la création de solutions alimentées par l’IA qui répondent aux besoins de l’entreprise.
Les responsables RH possèdent une expertise approfondie en matière de bonnes pratiques de formation qui peuvent éclairer non seulement la formation des personnes aux compétences, mais aussi la manière dont les solutions d’IA elles-mêmes sont entraînées.
Pour entraîner un assistant d’IA générative à apprendre la gestion de projet, par exemple, vous avez besoin d’un ensemble solide de données non structurées sur le travail et les tâches à accomplir. Les responsables des ressources humaines connaissent généralement les étapes à suivre pour trouver et évaluer le contenu des formations, en collaborant avec les experts fonctionnels de ce domaine.
Ce n’est que le début. À l’avenir, les chefs d’entreprise doivent également réfléchir à la manière de valider, tester et certifier ces compétences de l’IA.
Imaginez une solution d’IA entraînée pour accompagner les comptables dans leurs tâches principales. Comment les entreprises peuvent-elles tester et surveiller les capacités de leur solution d’IA et s’assurer que les résultats sont suffisamment précis ? Les responsables RH possèdent l'expérience et les connaissances nécessaires en matière de pratiques exemplaires dans le domaine de la formation et dans d'autres domaines que les entreprises devront mettre en œuvre pour adopter cette nouvelle technologie.
Alors que nous n’en sommes qu’aux premières phases de l’ère de l’IA, les principaux responsables des ressources humaines ont une idée de l’impact anticipé de ces technologies puissantes. Ceux qui sauront saisir l’occasion d’élaborer une stratégie en matière de personnel et de compétences qui tire le meilleur parti des employés et d’une IA utilisée de manière responsable seront sur le point de réussir.
