Pour les dirigeants des services des RH et des talents actuels, trouver et retenir les bons profils, motiver des effectifs de différentes générations et bâtir des compétences et capacités dans un environnement réglementaire conforme présentent un lot de défis et d’opportunités de la plus grande importance.

Un partenariat avec les services d’externalisation des RH et des talents d’IBM Consulting permet à votre équipe de se concentrer sur les activités stratégiques qui font la différence pour votre entreprise. Nous fournissons des opérations efficaces, performantes et évolutives qui génèrent de la valeur pour vos clients et vos partenaires.

Notre modèle d’engagement basé sur les résultats est facilité par des modèles de livraison flexibles et des technologies qui améliorent l’expérience de vos candidats et employés. Exploitez pleinement vos investissements existants dans les technologies RH, qu’il s’agisse d’Oracle, de SuccessFactors, de Workday ou autre, avec les méthodes et actifs d’IBM Consulting pour gagner en efficacité et transformer fondamentalement la manière de travailler à l’aide de l’IA, des agents virtuels, de l’analyse de données ou des workflows intelligents.