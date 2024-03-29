Mettez l’IA au service de la transformation des RH et des talents

Découvrez comment appliquer l’IA générative pour dynamiser la transformation des RH et des talents dans votre entreprise.
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Illustration du processus IA représentant la transformation des talents

Points à retenir du guide

75 %
des dirigeants interrogés pensent que l’avantage concurrentiel reviendra à ceux qui disposent de l’IA générative la plus avancée.

69 millions
de nouveaux postes pourraient être créés grâce à l’adoption de l’IA et d’autres technologies.

46 %
des dirigeants interrogés estiment que le manque de préparation de l’entreprise constitue un obstacle majeur à l’adoption de l’IA générative.
Contenu
Informations

Pourquoi l’IA générative transforme notre conception du travail et ouvre de nouvelles perspectives dans les domaines des ressources humaines, de l’évolution de carrière et de l’expérience des collaborateurs ?
Avantages

Comment tirer parti de l’IA générative pour optimiser le travail des collaborateurs, améliorer la productivité et leur permettre de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée ?
Recommandations

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Informations Professionnelles

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