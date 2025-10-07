Qu’est-ce que le perfectionnement professionnel ?

Publié :le 4 décembre 2023
Contributeurs : Tasmiha Khan, Michael Goodwin
Le perfectionnement professionnel consiste à améliorer les compétences des employés grâce à des programmes de formation et de développement afin de minimiser les déficits de compétences et de préparer les employés à de nouveaux emplois ou postes.
Bien que le concept de perfectionnement professionnel soit pertinent dans différents secteurs, il est particulièrement important dans le secteur informatique, où le changement est la seule constante.
Remédier au déficit de compétences est une préoccupation urgente. Selon le rapport 2023 sur l’avenir de l’emploi du Forum économique mondial, 85 millions d’emplois devraient être supprimés par l’automatisation d’ici 2025 et 40 % des compétences de base devraient changer pour les travailleurs1. Lorsque les entreprises peinent à trouver de nouveaux talents possédant des compétences spécifiques, cela se traduit souvent par des postes vacants, des retards dans les projets et des pertes. En réponse, le perfectionnement professionnel offre une solution transformatrice en développant les compétences des employés existants pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demain.
Le perfectionnement professionnel est souvent bénéfique pour les employeurs et les employés. Pour les employeurs, il s’agit d’une stratégie rentable : la promotion interne s’avère souvent plus économique et efficace que les recrutements externes1. Les candidats internes sont également déjà immergés dans la culture et les processus de l’entreprise, ce qui leur permet d’assumer plus facilement de nouveaux rôles et responsabilités. En bref, le perfectionnement professionnel permet aux entreprises de retenir leurs employés performants et de montrer leur engagement envers eux.
Pour les employés, les initiatives de perfectionnement professionnel témoignent de leur valeur au sein de l’organisation. L’entreprise investit dans leur croissance, leur offre des possibilités d’évolution professionnelle (et des salaires plus élevés), améliore leur satisfaction professionnelle et favorise un sentiment de communauté. Des recherches récentes montrent que les employés sont friands de ces programmes. Dans une enquête sur les salaires dans le domaine des données et de l’IA menée par O’Reilly en 2021, 64 % des personnes interrogées ont participé à des formations ou obtenu des certifications au cours de l’année écoulée, 31 % d’entre elles ayant consacré plus de 100 heures à des programmes de formation, allant de programmes diplômants à la lecture d’articles de blog2.
Dans la montée en compétences, il existe deux concepts fondamentaux : le perfectionnement professionnel et la reconversion. Le perfectionnement professionnel consiste généralement à améliorer les compétences existantes pour que les employés soient plus compétents à leurs postes actuels ou à les préparer pour de nouveaux postes. La reconversion nécessite d’acquérir de nouvelles compétences, souvent pour s’adapter à l’évolution des demandes d’emploi. Dans le secteur informatique, les deux sont des stratégies courantes et précieuses.
Par exemple, la pandémie a considérablement accéléré l’adoption de l’automatisation et de la transformation numérique dans tous les secteurs3, ce qui a entraîné une demande cruciale de perfectionnement et de reconversion. Avec le passage soudain au télétravail, les entreprises ont été obligées de fournir rapidement à leurs employés des compétences et des technologies essentielles pour leur permettre d’effectuer efficacement leur travail à domicile. Les professionnels de la vente, par exemple, devaient maîtriser des outils comme Zoom pour la recherche de prospects et les réunions virtuelles.
Les organisations peuvent envisager les stratégies suivantes pour aider les employés à améliorer leurs compétences existantes ou à en acquérir de nouvelles afin de répondre à l’évolution des exigences des postes et du secteur :
Évaluez les tendances et les demandes du secteur, et identifiez les compétences techniques clés dans le secteur de l’organisation. Comparez ensuite cette recherche aux compétences actuelles des employés et aux objectifs de l’entreprise.
Une meilleure compréhension de la direction que prend le secteur de l’organisation vous aidera à identifier le type d’employés (avec quelles compétences) qui sera le plus précieux et à veiller à ce que les initiatives de perfectionnement professionnel correspondent aux objectifs de l’organisation. Il est judicieux de prendre en compte les impacts à court et à long terme pour veiller à ce que les investissements dans le perfectionnement professionnel soient utiles et bien ciblés.
Reconnaissez l’importance des compétences non techniques, comme la communication, la résolution de problèmes et le leadership, et leur synergie avec l’expertise technique pour obtenir des professionnels accomplis. Dans le cadre de votre évaluation globale des compétences, envisagez toute formation aux compétences non techniques qui pourrait être nécessaire pour accompagner les initiatives de perfectionnement technique.
Intégrez les objectifs en matière d’IA et de transformation numérique dans les programmes de perfectionnement professionnel des employés pour aider ces derniers, et plus largement l’organisation, à suivre le rythme des avancées technologiques.
Encouragez une augmentation progressive des responsabilités alignées sur les compétences acquises, en favorisant l’apprentissage continu dans le cadre de la culture du travail. Permettez aux employés d’apprendre à leur propre rythme, le cas échéant.
Veillez à ce que les expériences d’apprentissage soient inclusives et accessibles à tous les apprenants. Cela contribue à favoriser une vaste culture d’apprentissage au sein des organisations. Les services des ressources humaines peuvent jouer un rôle central dans les initiatives de perfectionnement professionnel en aidant à élaborer des programmes de développement sur mesure et en garantissant que le processus est fluide, efficace et prend en compte les intérêts de toutes les parties.
Pour encourager les employés à s’impliquer dans des initiatives de perfectionnement professionnel, les organisations peuvent offrir des incitations financières, des avantages, des certifications et des opportunités d’accréditation en guise de compensation et de validation pour les compétences nouvellement acquises. Les nouvelles certifications et qualifications sont un plus sur les CV, tandis que les incitations financières et les avantages offrent une valeur et une reconnaissance immédiates aux employés qui ont participé de manière proactive aux programmes de perfectionnement professionnel.
Le perfectionnement professionnel peut être réalisé à l’aide de plusieurs méthodes, en fonction des compétences enseignées et des capacités et préférences des employés. Il y a notamment les ateliers de formation spécialisés en présentiel, les cours en ligne, les certifications à suivre à son rythme, les programmes de mentorat et les cours d’enseignement supérieur. Toutes ces initiatives permettent aux employés de rester compétitifs sur le marché du travail en acquérant des compétences recherchées.
Les programmes de formation constituent un élément fondamental du perfectionnement professionnel. Ces initiatives offrent des expériences d’apprentissage structurées qui permettent aux employés de développer de nouvelles compétences et de rester compétitifs dans leur domaine. Les programmes de formation se présentent sous de nombreuses formes, et les organisations devront identifier celle qui convient le mieux à leur personnel.
Par exemple, l’organisation dispose-t-elle des ressources nécessaires pour fournir une formation en interne ou les programmes de formation seront-ils externalisés ? La formation peut-elle être proposée dans un cadre de groupe ou les compétences nécessitent-elles un enseignement individuel ? La formation est-elle plus efficace en présentiel ou les employés peuvent-ils apprendre en ligne ? Réfléchir à ces questions permettra aux organisations d’identifier l’approche la plus appropriée.
Les cours en ligne sont flexibles et pratiques, et peuvent être configurés pour permettre aux employés d’aborder le contenu à leur propre rythme. Ces cours peuvent également être fréquemment mis à jour et améliorés pour suivre le rythme des tendances du secteur.
L’inconvénient, cependant, est que certaines compétences ne peuvent pas être enseignées aussi efficacement dans un environnement en ligne. Parfois, un enseignement pratique ou en présentiel est nécessaire ou du moins plus pertinent. Encore une fois, les organisations évalueront ces décisions en fonction des compétences.
Le mentorat et l’accompagnement des membres de l’équipe jouent un rôle crucial dans le perfectionnement professionnel. Ces techniques sont idéales pour les compétences qui ne peuvent pas être enseignées dans un environnement pédagogique traditionnel. Elles permettent à un employé d’observer le rôle en action et de se faire une idée concrète du travail.
Le mentorat permet également à l’organisation de s’appuyer sur un expert en la matière au sein de l’entreprise, à cet expert d’affiner ses compétences en leadership et à l’apprenant de pouvoir poser directement ses questions à quelqu’un tout au long de son parcours. C’est une technique qui offre souvent des opportunités de croissance à tous les participants.
Certains postes peuvent nécessiter des diplômes supplémentaires et des études officielles. Les organisations investissent souvent dans le développement éducatif de leurs employés en échange d’un engagement futur envers elles. Ces programmes contribuent à former des employés plus talentueux, à la pointe de leur domaine, qui peuvent apporter une plus grande valeur à l’organisation.
Le perfectionnement professionnel offre de précieux avantages tels qu’une main-d’œuvre plus compétente et tournée vers l’avenir, une plus grande satisfaction des employés, des économies, etc.
Les entreprises qui investissent dans le perfectionnement professionnel de leur personnel montrent qu’elles accordent de l’importance à la croissance et au développement de leurs employés. Et les employés qui se sentent valorisés sont plus susceptibles de rester. Le perfectionnement professionnel améliore la satisfaction globale des employés, car elle ouvre la voie à de nouvelles opportunités de carrière et montre qu’il existe de multiples parcours professionnels au sein de l’entreprise.
Durant la Grande Démission (lien externe à ibm.com), une enquête Amdocs (lien externe à ibm.com) menée auprès de 1 000 travailleurs américains a révélé que près des deux tiers des employés citent le manque d’opportunités de formation et de développement comme une raison de quitter leur emploi4. Quatre-vingt-dix pour cent des personnes interrogées considèrent les programmes de perfectionnement professionnel comme un élément important chez les employeurs potentiels. Ce chiffre atteint 97 % pour les employés du secteur technologique.
La satisfaction et la rétention des employés sont également favorisées par les salaires plus élevés associés au perfectionnement professionnel. L’enquête sur les salaires dans le domaine des données et de l’IA menée par O’Reilly en 2021 a révélé que les professionnels des données et de l’IA qui ont consacré plus de 100 heures à la formation et au perfectionnement professionnel ont bénéficié d’une augmentation de salaire 55 % plus élevée que les professionnels qui y ont consacré entre 1 et 19 heures2.
Le perfectionnement professionnel est généralement plus rentable que l’embauche de nouveaux employés. Recruter demande beaucoup de travail : il faut rédiger des offres d’emploi, faire de la publicité, trouver et approuver des candidats, réaliser des entretiens, etc. Le recours à un service de recrutement ou à une agence aura également un coût pour l’organisation, que ce soit sous la forme d’un pourcentage du salaire des employés ou sous une autre forme de rémunération.
Grâce au perfectionnement professionnel, les entreprises bénéficient d’un personnel plus compétent et plus polyvalent, et peuvent réduire les taux de rotation4, car les employés qui participent à des programmes de perfectionnement professionnel se sentent soutenus et sont plus investis dans leur développement professionnel.
Le coût du recrutement de nouveaux employés varie selon le secteur et le poste, mais le consensus est que le perfectionnement professionnel est plus rentable que le recrutement de nouveaux employés. Trakstar Hire (lien externe à ibm.com) fixe le coût de l’embauche d’un nouvel employé à 5 000 dollars. Ce chiffre ne tient pas compte de l’intégration ou de la formation. Le rapport 2023 sur l’avenir de l’emploi du Forum économique mondial a conclu que le coût moyen du recrutement d’un nouvel employé était de 4 425 dollars, contre 1 300 dollars pour le perfectionnement professionnel d’un employé1. Ces chiffres sont souvent beaucoup plus élevés dans l’informatique et pour des postes à responsabilité.
Les employés qui améliorent continuellement leurs compétences deviennent plus performants à leurs postes actuels et s’adapteront mieux à leurs futurs postes. Le perfectionnement professionnel permet d’avoir des employés plus compétents et plus talentueux, capables d’assumer des rôles plus importants au sein de l’entreprise et de contribuer davantage à la réussite de l’organisation.
Les rapports réalisés par des organisations comme le Forum économique mondial (lien externe à ibm.com) soulignent l’importance du perfectionnement professionnel pour rester compétitif sur le marché du travail. Ils mettent l’accent sur l’évolution rapide de la nature du travail et sur la nécessité pour les employés d’améliorer continuellement leurs compétences.
Le perfectionnement professionnel ne consiste pas seulement à rester compétitif, mais aussi à favoriser l’adaptabilité et à créer des opportunités de développement. Il permet aux employés d’explorer différents parcours professionnels, de booster leurs CV ou leurs profils LinkedIn et de se rapprocher de leurs objectifs de carrière. Dans l’informatique, la croissance professionnelle est étroitement liée au perfectionnement professionnel.
Investir dans le perfectionnement des employés rapporte sur le long terme. Selon un rapport réalisé en 2020 par Guild Education sur la valeur monétaire des prestations éducatives, les entreprises qui se sont associées aux programmes d’aide aux frais de scolarité de Guild ont réalisé des économies nettes de 2,84 dollars pour chaque dollar investi dans les prestations éducatives. La même étude a révélé que ces programmes ont également rendu les efforts de rétention deux fois plus fructueux par rapport aux organisations qui n’en ont pas5.
Vous voyez cette liste interminable de tâches frustrantes et répétitives que vous faites chaque jour ? Et si vous pouviez cocher toutes les cases et travailler plus rapidement ? Avec IBM watsonx Orchestrate, lauréat du prix de l’innovation CES 2022, c’est possible. Cet outil est doté d’une technologie révolutionnaire conçue pour vous libérer et vous permettre d’en faire plus dans votre liste de « choses à faire ».
Les outils d’automatisation des processus métier vous permettent de comprendre et d’orchestrer les ressources critiques, notamment les personnes, les applications et les systèmes. Avec les solutions d’automatisation des processus métier IBM, vous pouvez gérer vos processus métier de bout en bout, réagir rapidement à l’évolution des conditions du marché, accroître l’efficacité organisationnelle et réduire les erreurs qui peuvent avoir un impact négatif sur l’expérience client.
Créez votre assistant IA avec IBM watsonx Orchestrate pour rationaliser les efforts de votre équipe et gagner du temps. Orchestrate utilise l’IA générative et la technologie d’automatisation pour gérer et simplifier plusieurs workflows d’applications afin que vous puissiez en faire plus.
1 « Future of Jobs Report » (lien externe à ibm.com) Forum économique mondial, mai 2023
2 « 2021 Data/AI Salary Survey » (lien externe à ibm.com) O’Reilly, 15 septembre 2021
3 « How the Pandemic Accelerated Digital Transformation in Advanced Economies » (lien externe à ibm.com) Florence Jaumotte, Myrto Oikonomou, Carlo Pizzinelli, Marina M. Tavares, 21 mars 2023
4 « Workforce of 2022: Reskilling, Remote and More Report » (lien externe à ibm.com) Amdocs, 2022
5 « The Dollar Value of Education Benefits » (lien externe à ibm.com) Guild, décembre 2020