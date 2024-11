Aujourd’hui, les responsables RH sont confrontés à des défis sans précédent : évolution des attentes des employés, pénurie mondiale de main-d’œuvre et déficit croissant de compétences. Pour rester compétitives, les organisations doivent adapter et transformer leurs fonctions RH afin de favoriser leur réussite, ce qui implique d’utiliser des outils alimentés par l’IA pour stimuler l’innovation et la croissance.

À l’avant-garde de cette révolution, IBM a intégré près d’une décennie d’expérience de l’IA et de l’automatisation orientées RH dans des assistants précréés. Cette solution renforce votre entreprise en automatisant les tâches, en simplifiant les workflows complexes, en allégeant votre charge de travail et en vous faisant gagner, à vous et à votre équipe, du temps, améliorant ainsi l’expérience des employés.

En s’associant à IBM, les équipes RH peuvent repenser les RH en y intégrant l’IA pour favoriser la réussite de l’entreprise et garder une longueur d’avance sur la concurrence. Notre approche inspirée par les clients permet de garantir l’alignement des initiatives RH sur les objectifs métier et de générer un impact durable. Ainsi, les organisations peuvent répondre à leurs objectifs et défis uniques en matière de gestion de talents et débloquer de nouveaux niveaux de performance et de productivité du personnel.