Dans le monde de l’entreprise d’aujourd’hui, la gestion des RH perd un temps précieux dans des tâches répétitives. Qu’il s’agisse de parcourir de longs documents de politique, de passer d’applications mal maîtrisées à d’autres ou de naviguer dans des processus complexes, les activités comme le soutien aux employés, l’acquisition de talents, l’intégration et l’évaluation des performances prennent beaucoup de temps, au détriment des priorités stratégiques et de la productivité.

Les agents IBM pour les RH puisent dans un vaste catalogue d’automatisations préconfigurées et pilotées par l’IA conversationnelle, également appelées « flux de skills ». Ces flux permettent de gérer des tâches RH complexes et stratégiques, tout en respectant les exigences de conformité et les politiques de l’entreprise. Les responsables RH peuvent désormais les déployer plus rapidement que jamais et offrir un accès en libre-service via une expérience de chat en langage naturel fiable.