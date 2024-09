Les partenaires commerciaux RH d’IBM sont des employés des ressources humaines qui aident les départements commerciaux d’IBM à développer et à conserver les talents. Un partenaire commercial RH d’IBM et ses coéquipiers ont dû faire face à une intense charge de travail par rapport au processus de promotion trimestriel des RH d’IBM. Il s’agit d’accorder des promotions de manière équitable et opportune, et d’élaborer des plans de promotion pour les employés non retenus pour le trimestre en cours. La réussite de ce processus est critique pour développer et retenir les meilleurs talents au sein d’IBM.

Mais cette opération était extrêmement longue et laborieuse. Elle pouvait prendre jusqu’à 10 semaines sur les 12 que compte chaque trimestre, ce qui pesait lourdement sur les autres responsabilités professionnelles des partenaires commerciaux RH, comme la planification stratégique du personnel, notamment avec la transformation de l’organisation et des compétences, avec un accent sur l’inclusion.

« Le processus dépendait fortement de la collecte de données statiques provenant de divers systèmes », explique le partenaire commercial RH IBM. Ce partenaire était chargé de la région Amérique du Nord pour IBM Consulting. Mais cela impliquait toujours d’extraire les données de 15 000 à 17 000 employés, à partir de plusieurs systèmes, dans des feuilles de calcul comptant environ 75 colonnes de données. Le partenaire partageait ces données avec les talents, les RH, les managers et les responsables IBM concernés, soit des centaines de personnes en tout. « Ce travail manuel constituait un énorme obstacle en termes de temps et d’efforts, et cela nous empêchait d’accomplir notre véritable travail : aider les départements commerciaux à évaluer les données et à identifier les personnes prêtes à être promues, celles qui étaient sur le point de l’être et celles qui ne l’étaient pas. Il faut également déterminer les mesures à prendre pour faire en sorte que cette dernière catégorie de personnes soit prête pour un prochain cycle », explique le partenaire commercial RH d’IBM.

C’est donc sur l’extraction et l’affichage des données nécessaires au processus de promotion que Jon et son équipe se sont d’abord concentrés pour mettre IBM watsonx Orchestrate au banc d’essais. La collaboration entre l’équipe HR Service Delivery & Transformation, IBM Watson Research, le service informatique d’IBM et le partenaire commercial RH IBM et ses collègues des RH a conduit à la création et à l’implémentation du premier travailleur RH numérique d’IBM.