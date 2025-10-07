Qu’est-ce que le développement des talents ?

Les organisations doivent investir dans le développement des talents pour donner à leurs employés les compétences dont ils ont besoin pour réussir. Parfois appelé développement des employés, ce processus peut par exemple consister à encourager l'acquisition d'aptitudes concrètes, comme le codage, l'automatisation du marketing ou le respect de la conformité réglementaire. Le développement des talents couvre également des compétences sociales telles que le leadership, le travail en coopération ou la capacité à repérer les collègues à la peine dans leur travail ou sur le plan de la santé mentale.

Les entreprises investissent dans des programmes stratégiques pour soutenir leurs employés, mais aussi pour identifier les opportunités de formation qui se présentent. Les organisations qui adoptent une stratégie holistique de développement des talents peuvent offrir des incitations à leurs employés pour acquérir de nouvelles compétences à leur rythme.

Parmi les mesures incitatives les plus courantes, on trouve les crédits de formation ou encore le financement de tout ou partie d'un cursus ou d'un programme académique. Une autre initiative consiste à convier des intervenants pour des discussions sur des sujets transversaux, par exemple des sportifs pour parler de la prise de décision en temps réel ou des entrepreneurs issus d'autres secteurs pour parler réussite et ambition.



Pour édifier une stratégie globale de développement des talents, les équipes RH doivent se coordonner avec la direction pour établir les compétences de base requises pour les employés existants et entrants. Il est recommandé de réaliser ce processus le plus tôt possible et de l'affiner ensuite à mesure que les emplois et les capacités requises évoluent. Celle-ci doit faire partie intégrante du cycle de développement des employés existants et du processus d'intégration des futures recrues.

En s'investissant dans le développement des talents, les entreprises peuvent façonner un personnel agile et apte à s'adapter, préparé à la manière dont la technologie, le travail virtuel et hybride, ainsi que d'autres tendances futures, auront un impact sur leur carrière.