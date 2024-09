L'edge computing associée à la 5G crée d'énormes opportunités dans tous les secteurs. Il permet de gérer le calcul et le stockage de données au plus près de là où sont générées les données, ce qui permet de mieux contrôler les données, de réduire les coûts, d'obtenir des informations et d'agir plus rapidement tout en assurant la continuité des opérations. En fait, d'ici 2025, 75 % des données d'entreprise seront traitées en périphérie, contre seulement 10 % aujourd'hui.¹

IBM propose une offre de gestion autonome qui permet de gérer l'échelle, la variabilité et la vitesse de changement des environnements de périphérie. IBM propose également des solutions pour aider les entreprises de communication à moderniser leurs réseaux et à fournir de nouveaux services en périphérie.