Qu’est-ce que la 5G ?

Les réseaux 5G fonctionnent sur les mêmes fréquences radio que leurs prédécesseurs, les réseaux 3G, 4G et 4G LTE, qui desservaient auparavant la plupart des téléphones mobiles dans le monde. Cependant, les améliorations de la vitesse, de la latence et de la bande passante permettent aux réseaux 5G de réduire les temps de téléchargement et de chargement, de renforcer la connectivité et d’améliorer la fiabilité, ce qui fait de la 5G le successeur naturel de la technologie 4G.

Tout comme l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IdO) et le machine learning (ML), la 5G est une technologie de rupture qui a le potentiel de transformer la façon dont les êtres humains interagissent avec Internet, les réseaux sociaux et l’information en général. Plus précisément, la 5G a d’importantes répercussions sur la technologie qui alimente les voitures autonomes, les systèmes de jeu et le streaming vidéo via une connexion réseau à haut débit.