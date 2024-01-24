Qu’est-ce que les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ?

ESG est l’abréviation de Environmental, Social and Governance ou Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance en français, et désigne un ensemble de normes visant à mesurer l’impact environnemental et social d’une entreprise. Ce terme est généralement utilisé dans le contexte des investissements, bien qu’il s’applique également aux clients, aux fournisseurs, aux employés et au grand public.
Popularisé en ce début du 21e siècle, le terme « ESG » revient souvent dans la même conversation que la durabilité et la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Cependant, alors que la durabilité et la RSE relèvent davantage des valeurs portées par l’entreprise ou de ses objectifs finaux, les critères ESG sont plus tangibles. Ils englobent les données et les mesures nécessaires pour éclairer la prise de décision des entreprises et des investisseurs.
Indiquent si l’entreprise agit en tant que protectrice de l’environnement et couvre des questions environnementales telles que le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre (GES), la déforestation, la biodiversité, les émissions de carbone, la gestion des déchets et la pollution.
Se rapportent à l’impact de l’entreprise sur les personnes, la culture et les communautés et examine l’impact social de la diversité, de l’inclusion, des droits humains et des chaînes d’approvisionnement.
Fait référence à la manière dont l’entreprise est dirigée et examine les facteurs de gouvernance tels que la rémunération des dirigeants, la planification de la succession, les pratiques de gestion des conseils d’administration et les droits des actionnaires.
L’impact qu’une entreprise peut avoir sur l’écosystème qui l’entoure est désormais très clair, que ce soit à l’échelle mondiale ou au sein de sa communauté locale. Dans le même temps, les questions ESG telles que le changement climatique, les droits humains et la rémunération des cadres deviennent un sujet de préoccupation majeur parmi la population. Intégrer la durabilité dans les entreprises est donc une priorité pour les dirigeants et les investisseurs dans le contexte écoresponsable actuel des entreprises.
Sachant que les marchés boursiers sont traditionnellement le reflet du sentiment du public, les investisseurs ont recalibré leur stratégie de gestion d’actifs pour se concentrer non seulement sur les performances financières, mais aussi sur divers facteurs ESG. Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises font l’objet d’un examen minutieux de la part des investisseurs institutionnels qui cherchent à aligner leurs stratégies d’investissement sur leurs valeurs, notamment leurs considérations ESG.
De nombreuses décisions d’investissement étant influencées par les critères ESG, les investisseurs ont adopté une nouvelle approche de la gestion des actifs. Bien qu’elles puissent sembler similaires, il existe quelques différences clés entre l’investissement ESG et d’autres stratégies telles que l’investissement socialement responsable (ISR) et l’investissement à impact.
L’investissement ESG prend en compte divers critères ESG parallèlement aux indicateurs financiers traditionnels. Cependant, il existe un composant supplémentaire dans la gestion des opportunités et des risques qui prend en compte les externalités environnementales dans la valorisation d’une entreprise. Quoi qu’il en soit, les rendements financiers restent la principale finalité en matière d’investissement ESG.
L’ISR, ou investissement durable, tient davantage compte des considérations éthiques que des rendements financiers. Par exemple, un investisseur évitera les fonds communs de placement ou les fonds négociés en bourse (ETF) si l’une des sociétés opère dans un secteur néfaste pour l’environnement.
L’investissement à impact peut être considéré comme la forme d’investissement la plus philanthropique, dans laquelle les résultats positifs sont la priorité absolue. Autrement dit, l’investissement doit déboucher sur un bien social tangible. Ce peut être investir dans un ETF ou une entreprise qui se concentre exclusivement sur les énergies renouvelables ou en voie d’atteindre zéro émission nette dans ses opérations.
À la lumière de ces nouvelles stratégies d’investissement, de nombreux fonds ESG ont vu le jour, témoignant de l’importance croissante de ce type de placement sur le marché boursier actuel. Pour les entreprises, disposer d’une stratégie ESG complète n’est plus un luxe mais une obligation, c’est-à-dire qu’elles doivent désormais passer maître dans l’art de communiquer des informations ESG.
Les entreprises intègrent de plus en plus d’indicateurs ESG dans leurs rapports annuels afin d’aider les parties prenantes à faire des choix d’investissement plus durables. Grâce aux rapports ESG, les organisations peuvent montrer comment elles se positionnent par rapport aux indices de référence et aux objectifs du secteur en utilisant des données qualitatives et quantitatives pour mesurer leurs progrès dans le cadre des initiatives ESG. Les rapports ESG fournissent également aux parties prenantes les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées, en mettant en évidence les risques et opportunités ESG potentiels susceptibles d’affecter la valeur à long terme de l’entreprise.
Il existe de nombreuses façons de rédiger un rapport ESG. En général, ils sont créés à l’aide d’un cadre des exigences ESG bien établi, qui peut fournir des instructions sur les sujets ESG à privilégier. Ces cadres aident également les entreprises à comprendre comment structurer et préparer au mieux les informations à communiquer afin de pouvoir obtenir une meilleure notation ou un meilleur score ESG.
Un score ESG permet de suivre les performances ESG d’une entreprise afin que les investisseurs, les parties prenantes et les organismes de réglementation puissent avoir une meilleure visibilité sur ses opérations. Les entreprises qui publient des rapports ESG plus étoffés obtiennent généralement un meilleur score que celles qui ne suivent pas ou ne présentent pas leurs performances ESG.
La Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) est un organisme qui fournit un ensemble de recommandations relatives au climat sur lesquelles les entreprises et les institutions financières peuvent s’appuyer pour informer leurs actionnaires. De même, le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) a contribué à l’établissement et au maintien de normes sectorielles visant à orienter les entreprises dans leur communication d’informations sur la durabilité.
Les investisseurs institutionnels peuvent également se tourner vers des organismes comme Morningstar, Morgan Stanley Capital International (MSCI) et autres pour proposer des données ESG sur certaines entreprises. Tous ces prestataires jouent un rôle crucial dans la fourniture d’indicateurs ESG clés qui peuvent aider à déterminer le niveau d’investissement d’une entreprise.
Plusieurs réglementations ont été mises en place pour aider les entreprises à prendre en compte les facteurs ESG. Par exemple, la Directive relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) est une législation de l’Union européenne qui oblige les entreprises à rendre compte de l’impact environnemental et durable de leurs activités commerciales, ainsi que de leurs initiatives ESG. Le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) vise à faire de même en normalisant les rapports sur des indicateurs ESG.
Divers cadres d’exigences ont également été créés pour aider les entreprises à communiquer leurs données ESG. En Europe, le Carbon Disclosure Project (CDP) permet aux entreprises de fournir des informations environnementales à leurs parties prenantes et couvre la gestion des risques et des opportunités, les objectifs environnementaux, ainsi que l’analyse des stratégies et des scénarios. Dans la même veine, la Global Reporting Initiative (GRI) fournit un cadre mondial qui normalise les approches portant sur la matérialité, le reporting de gestion et la communication pour un éventail complet de questions ESG.
Bien que ces réglementations et cadres d’exigences soient conçus pour orienter les entreprises et les investisseurs vers des pratiques commerciales plus durables, ils ne constituent pas un moyen de dissuasion infaillible contre l’écoblanchiment ou la fraude écologique. Ils ne constituent pas non plus un amortisseur en cas de perturbation mondiale.
La pandémie de COVID-19 a rapidement mis en évidence la fragilité des chaînes d’approvisionnement, des services de santé et des services financiers des entreprises, ainsi que le climat lui-même. Face à l’incertitude, les experts craignaient de voir les entreprises déprioriser leurs initiatives ESG pour rester à flot. Bien que cela ait parfois été le cas, un fait intéressant a été constaté : les entreprises ayant de bonnes performances ESG semblaient mieux armées pour faire face à la pandémie, car elles avaient déjà pris en compte la possibilité d’une perturbation.1
C’est un puissant rappel que les facteurs ESG ne se limitent pas à des indicateurs, à des réglementations et à des cadres d’exigences. Fondamentalement, l’ESG est un moyen concret de mesurer les progrès et d’agir pour un avenir plus durable.
