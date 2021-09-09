Au cours de la dernière décennie, la valeur de l’intelligence artificielle (IA) a été démontrée dans de nombreux secteurs. Ces tendances ont renforcé l’intérêt de nombreuses entreprises pour les technologies d’IA, non seulement pour rationaliser les opérations, mais aussi pour acquérir un avantage concurrentiel.
Cependant, le déploiement et l’utilisation de l’IA pour soutenir les opérations métier peuvent présenter des risques importants pour les individus, les groupes et même la société s’ils ne sont pas gérés selon des principes et des pratiques clairs, tels que ceux représentés par des ensembles particuliers de règles faisant autorité. Cette gestion permettrait d’atténuer la possibilité que l’IA porte atteinte aux droits fondamentaux des individus et des groupes qui y sont soumis. Par exemple, il serait clairement inacceptable de filtrer les CV de candidats en utilisant une IA qui serait biaisée en faveur de certains genres ou de certaines ethnies.
Les règles faisant autorité se présentent sous différentes formes et ont des domaines d’application variés. Les voici :
Par conséquent, pour étendre le déploiement et l’utilisation de l’IA, les entreprises doivent établir un programme de gestion de la conformité qui répond aux exigences pertinentes des règles de référence applicables en matière d’IA. Un tel programme place des garde-fous autour de l’utilisation de l’IA afin qu’il soit cohérent avec les principes et les valeurs de l’entreprise, ainsi qu’avec les attentes et les demandes des parties prenantes.
La complexité et l’évolution constante des règles qui font autorité et qu’une entreprise doit respecter peuvent être accablantes. De plus, l’introduction de nouvelles règles relatives à l’IA peut avoir un impact négatif sur l’état de conformité à certaines règles préexistantes. Il est donc plus efficace pour l’entreprise de gérer la conformité à l’IA de manière systémique afin de permettre une approche de conformité cohérente dans l’entreprise et de tirer parti de contrôles appropriés pour répondre aux exigences applicables.
Les mises à jour des règles existantes faisant autorité en matière d’IA et l’émergence de nouvelles peuvent nécessiter des changements significatifs dans la manière dont une entreprise a mis en place son programme de conformité et ses contrôles. En outre, l’adaptation aux nouvelles exigences de l’IA peut introduire un niveau de complexité qui dépasse ce que l’entreprise est prête à assumer.
Pour s’adapter efficacement à ces changements, les entreprises doivent surveiller de manière proactive le développement et la modification des règles d’autorité pertinentes en matière d’IA.
Lorsqu’une entreprise est soumise à plusieurs règles faisant autorité en matière d’IA, il est souvent difficile de sélectionner l’ensemble complet d’exigences en matière d’IA qui doivent être traitées dans un contexte spécifique. En effet, la mise en correspondance des exigences des règles d’IA qui font autorité et qui sont émises par différentes sources pour différentes juridictions est une tâche complexe qui recoupe plusieurs domaines d’expertise (par exemple, l’IA, la protection de la vie privée, la sécurité).
En utilisant des ressources internes ou des ressources externes tierces, telles que les services IBM Promontory Services, les entreprises peuvent recenser les exigences communes en matière d’IA qui doivent être satisfaites de manière constante, ainsi que les exigences supplémentaires qui peuvent être traitées au besoin.
Une approche efficace de la gestion de la conformité à l’IA comprend une communication claire des étapes pratiques à suivre pour atteindre les objectifs de conformité à l’IA.
Les entreprises doivent mettre en place des activités appropriées d’activation des processus et de formation pour aider les employés à comprendre les objectifs de la conformité en matière d’IA de leur entreprise, leur rôle dans la réalisation de ces objectifs et la manière de procéder.
Il est essentiel d’assurer la conformité de l’IA, en appliquant des mesures techniques et organisationnelles pertinentes.
Une approche positive d’application de la conformité, basée sur la promotion de la confiance et de la transparence plutôt que sur l’accent mis sur la vérification, est souvent plus efficace, car elle permet à l’entreprise d’obtenir le soutien de tous ses employés pour atteindre ses objectifs de conformité de l’IA.
La technologie joue un rôle important dans le soutien d’un programme efficace de conformité à l’IA. Elle peut notamment aider à :
Grâce à un programme de conformité efficace en matière d’IA, appuyé par la direction et approuvé par les employés, les entreprises peuvent atteindre le niveau de conformité nécessaire pour intégrer une IA digne de confiance dans l’ensemble de l’entreprise.
