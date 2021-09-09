Au cours de la dernière décennie, la valeur de l’intelligence artificielle (IA) a été démontrée dans de nombreux secteurs. Ces tendances ont renforcé l’intérêt de nombreuses entreprises pour les technologies d’IA, non seulement pour rationaliser les opérations, mais aussi pour acquérir un avantage concurrentiel.

Cependant, le déploiement et l’utilisation de l’IA pour soutenir les opérations métier peuvent présenter des risques importants pour les individus, les groupes et même la société s’ils ne sont pas gérés selon des principes et des pratiques clairs, tels que ceux représentés par des ensembles particuliers de règles faisant autorité. Cette gestion permettrait d’atténuer la possibilité que l’IA porte atteinte aux droits fondamentaux des individus et des groupes qui y sont soumis. Par exemple, il serait clairement inacceptable de filtrer les CV de candidats en utilisant une IA qui serait biaisée en faveur de certains genres ou de certaines ethnies.

Les règles faisant autorité se présentent sous différentes formes et ont des domaines d’application variés. Les voici :

Loi et réglementations gouvernementales, comme la nouvelle loi de l’Illinois sur les entretiens vidéo par intelligence artificielle.

Des normes internationales, telles que celles en développement par les groupes de travail ISO sur l’IA, ou des normes axées sur la technologie, telles que les normes IEEE pour l’IA.

Règles organisationnelles internes fondées sur des principes, des politiques ou des procédures.

Par conséquent, pour étendre le déploiement et l’utilisation de l’IA, les entreprises doivent établir un programme de gestion de la conformité qui répond aux exigences pertinentes des règles de référence applicables en matière d’IA. Un tel programme place des garde-fous autour de l’utilisation de l’IA afin qu’il soit cohérent avec les principes et les valeurs de l’entreprise, ainsi qu’avec les attentes et les demandes des parties prenantes.