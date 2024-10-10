NPU et GPU : quelle est la différence ?

Les GPU contiennent des milliers de cœurs pour réaliser les tâches de calcul rapides et précises nécessaires au rendu graphique et aux jeux. Les NPU donnent la priorité au flux de données et à la hiérarchie de la mémoire pour un meilleur traitement des workloads d’IA en temps réel.

Les deux types de microprocesseurs excellent dans les types de traitement parallèle utilisés dans l’IA, mais les NPU sont spécialement conçues pour les tâches de machine learning (ML) et d’intelligence artificielle.

Les unités de traitement neuronal (NPU) ont actuellement leur heure de gloire, mais pourquoi cette technologie, vieille de près de dix ans, vole-t-elle soudainement la vedette ? La réponse réside dans les récents progrès de l’IA générative (intelligence artificielle), qui suscitent l’intérêt du public pour les applications d’IA, et par extension, les puces d’accélération de l’IA telles que les NPU et les GPU.