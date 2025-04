Une solution d’IA complète

Le IBM z17™ intègre l’IA avancée dans le cloud hybride, optimisant les performances, la sécurité et la prise de décision là où résident les données critiques. Avec l’intelligence artificielle intégrée, IBM z17 stimule l’innovation, prend en charge de nouveaux workloads et améliore la productivité, le tout dans un environnement sécurisé, fiable et résilient conçu pour répondre à vos besoins. Lire le document d’analyse de Celent

IA avancée Alimenter la croissance et l’innovation Améliorez la précision de vos prédictions d’IA en appliquant les LLM aux transactions mainframe en temps réel, grâce au processeur IBM Telum II. En savoir plus sur l’accélération de l’IA

Sécurité robuste Sécuriser vos données les plus importantes Simplifiez la sécurité et la conformité avec les outils alimentés par l’IA et accélérez votre parcours quantique. Découvrir les fonctionnalités de sécurité avancées

Efficacité opérationnelle Transformer et automatiser Rationalisez les opérations informatiques, réduisez la complexité et responsabilisez votre personnel grâce à l’automatisation et aux informations sur l’IA. Calculer votre coût total de possession

Résilience Cybersécurité pilotée par l’IA Maintenez des opérations ininterrompues, protégez les données sensibles et défendez-vous contre les cybermenaces en constante évolution. En savoir plus sur la résilience des serveurs et des systèmes informatiques

Participez à l'événement Participez à l’événement virtuel pour en savoir plus sur IBM z17 à la IBM Z Day Special Edition. Participez à la journée IBM Z

Avantages Plus de précision Utilisez l’IA générative sécurisée sur vos données transactionnelles les plus fiables pour obtenir des informations en temps réel en appliquant l’IA multi-modèle avec les LLM. En savoir plus sur la sécurité Identifiez et atténuez de manière proactive les risques et les dommages potentiels grâce à une sécurité alimentée par l’IA. Appuyez-vous sur la première série de systèmes de sécurité quantique au monde. Plus de productivité Accélérez votre rythme de modernisation en utilisant les outils alimentés par l’IA et l’automatisation pour standardiser les opérations et accélérer la vitesse de votre entreprise. Plus de résilience Évitez de manière proactive les perturbations, surveillez les systèmes, l’état et automatisez les rapports et la gestion grâce à une meilleure observabilité et à de meilleures informations.

Intégrations essentielles Améliorez la puissance et les capacités du nouveau IBM z17 avec ces intégrations essentielles. Système d'exploitation IBM z/OS Découvrez la dernière version et tirez parti de la puissance de calcul de la plateforme IBM Z pour favoriser la transformation opérationnelle et accélérer l’innovation. Analyse par IA IBM watsonx Code Assistant for Z Conçu pour aider les développeurs et les équipes DevOps à améliorer et à étendre les applications mainframe en utilisant la transformation et l’automatisation du code pilotées par l’IA. Intégration du cloud hybride Cloud hybride avec IBM Z L’intégration de IBM Z dans votre hybride cloud garantit des workloads transparents entre les plateformes avec sécurité, résilience et des informations pilotées par l’IA. Système d'exploitation Linux Linux sur IBM Z est une plateforme d’entreprise robuste qui allie la flexibilité de l’open source à des performances, une fiabilité et une sécurité inégalées.

Ressources

Démo interactive Plongez dans les détails et découvrez IBM z17 en action grâce à une exploration en 3D. Découvrez la bibliothèque IBM Redbooks contenant une introduction technique, un guide technique et un guide de configuration pour IBM z17. Parcourir les Redbooks Découvrez comment des entreprises du monde entier exploitent l’IA et la puissance des mainframes modernes pour déverrouiller des avantages inattendus comme jamais auparavant. Lire l'article Qu’est-ce que l’accélération de l’IA ? En savoir plus sur la façon dont nous apportons plus à votre IBM Z avec Deanna Berger. Voir la vidéo Qu’est-ce que l’IA multi-modèle ? Susan Eickhoff explique comment stimuler la performance de l’IA avec un ensemble de modèles d'IA. Voir la vidéo