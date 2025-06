IBM Z offre une sécurité avancée pour protéger les données au repos, en transit et pendant l’utilisation, et offre ainsi une défense multicouche contre les menaces en constante évolution. Grâce à un chiffrement intégré, à des processeurs cryptographiques sécurisés et à une technologie résistante aux attaques quantiques, il protège les workloads critiques et garantit la conformité aux réglementations les plus strictes. Ses principaux avantages sont les suivants :

Détection des fraudes en temps réel grâce à la puce Telum : l’intégration de l’IA renforce la sécurité avancée tout en minimisant l’impact sur les performances.

Chiffrement omniprésent pour la protection des données : sécurise les données au repos et en transit, conformément aux normes FIPS 140-2.

Chiffrement quantique : protection pérenne contre les menaces actuelles et émergentes en matière de cybersécurité.