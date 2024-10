Intégration avec IBM Z et IBM i Optimisez vos workloads avec des fonctionnalités personnalisées qui améliorent la sécurité, l'efficacité, les performances, la haute disponibilité (HA/DR) et la cyber-résilience.

Haute disponibilité et reprise après incident Haute disponibilité grâce à la technologie HyperSwap, qui permet de ne pas perdre de données sur les distances métropolitaines. IBM Geographically Dispersed Parallel Sysplex permet des temps de reprise plus rapides pour IBM Z et Power HA pour IBM i, avec un RPO et un RTO supérieurs sur de longues distances.

Temps de réponse ultra-courts pour les applications Traitez plus rapidement d’énormes volumes de transactions en créant une plus grande valeur ajoutée pour les charges de travail critiques, grâce à des temps de latence de stockage ultra-courts.

Technologies innovantes Prévoyez les capacités et améliorez les performances et la fiabilité grâce aux outils d’IA et d’analyse.

Hiérarchisation de cloud transparente Utilisez votre cloud hybride comme un nouveau niveau de stockage pour les opérations de sauvegarde, d’archivage et de reprise après sinistre dans les environnements IBM Z Systems. La fonction TCT protège vos données par un chiffrement AES-256 et assure une intégration intelligente de bout en bout entre IBM Z et le stockage, ce qui permet de réduire considérablement l’utilisation du processeur mainframe lors des migrations de données volumineuses.

Sécurité des points de terminaison Fibre Channel Assurez-vous que toutes les données circulant sur les liens FICON et Fibre Channel Protocol (FCP) d’IBM Z Systems vers DS8000 sont chiffrées et protégées. IBM Fibre Channel Endpoint Security offre une protection en vol pour toutes les données, indépendamment du système d’exploitation, du système de fichiers ou de la méthode d’accès utilisée.