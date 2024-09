IBM Storage System Utility : IBM permet de choisir entre un engagement à long ou à court terme pour les options matérielles de paiement à l’utilisation. L’abonnement au stockage offre le choix au client qui recherche des contrats à court terme. Cette option propose des engagements de 12 mois seulement, renouvelables jusqu’à 48 mois et résiliables à tout moment. Idéale pour les MSP/CSP et les moyennes et grandes entreprises qui souhaitent créer un service public interne, IBM propose une solution complète. En combinant IBM LinuxONE et le stockage IBM, les clients peuvent maintenant louer une solution complète de calcul et de capacité en un seul approvisionnement facile à déployer avec une tarification en fonction de la croissance.



IBM Software Utility : licence perpétuelle et mensuelle. Vous pouvez choisir entre le prépaiement pour une attente de capacité à long terme ou à court terme et le paiement mensuel.