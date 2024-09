L’IBM® TS7700 est une solution de bande virtuelle mainframe qui optimise la protection des données, la continuité des activités et l’infrastructure de stockage d’objets pour les données IBM Z®. Le TS7770, dernière génération de la famille, fonctionne à des vitesses de disque ou de SSD tout en restant compatible avec les opérations de bande existantes. L’installation de communication de réseau de l’IBM TS7700 permet d’accéder, à partir de n’importe quel hôte, à tous les volumes logiques et à toutes les données de stockage d’objets du réseau, ce qui permet d’assurer la continuité des activités. La septième génération est dotée de processeurs POWER9 et d’un cache de disque IBM FlashSystem 5000, offrant des performances accrues, une capacité de disque plus dense, ainsi qu’une amélioration de l’économie de stockage et de la sécurité des données dans les environnements cloud hybrides essentiels à la mission. Le TS7700 prend désormais également en charge les lecteurs de bande IBM TS1160.