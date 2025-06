Une solution de stockage de fichiers et d’objets hautes performances, extensible, conçue pour aider les organisations à créer une plateforme de données évolutive, capable de gérer et d’accéder de manière fluide à d’importants volumes de données semi-structurées et non structurées à travers des environnements mondiaux. Conçue pour le calcul haute performance, l’IA accélérée par GPU et l’analytique, la modernisation des applications et la gestion de référentiels de données gouvernés, la solution IBM Storage Scale System est idéale pour les workloads exigeant à la fois grande capacité et hautes performances.