IBM Spectrum Scale fournit à pixitmedia une multitude de fonctionnalités de protection des données, de gestion des données et de performance de qualité supérieure. « Le fait de disposer dès le départ d’un grand nombre de ces fonctionnalités de base nous a permis de nous concentrer sur la création de solutions révolutionnaires et pertinentes pour nos clients. » Pour pixitmedia, il s’agit d’optimiser l’efficacité des flux de travaux multimédia et créatifs de ses clients. Barry Evans ajoute : « IBM Spectrum Scale s’occupe des fondations, ce qui nous permet de nous concentrer sur le développement de nouvelles technologies de pointe qui donnent à nos clients un véritable avantage concurrentiel, à l’instar de nos solutions multi-tenant qui réduisent considérablement les besoins en infrastructure sur site de nos clients tout en leur garantissant efficacité et sécurité. »

En termes de résolution des problèmes de sécurité liés à l’accès et au stockage des données sur plusieurs plateformes de stockage, le déploiement d’architectures multi-tenant basées sur des conteneurs de pixitmedia répond aux normes de sécurité et d’audit les plus strictes. Ainsi, pixstor® permet aux studios et aux entreprises de travailler en toute sécurité dans leurs propres écosystèmes de données pour éviter les coûts et les baisses de productivité associés à l’exploitation de piles d’infrastructures isolées ou de protocoles de sécurité distincts et se concentrer pleinement sur leurs projets créatifs.

« Pour s’adapter à ce changement, nos clients devaient trouver un moyen efficace de permettre à leurs équipes d’accéder à diverses données à distance, conclut Barry Evans. Ces configurations peuvent avoir des implications sur la bande passante du réseau et limiter le nombre d’utilisateurs pouvant stocker, partager et collaborer sur les mêmes données. Chez pixitmedia, nous allons bien au-delà du stockage en adoptant une vision holistique de l’ensemble de la chaîne logistique et du pipeline des travaux de montage au sein des studios. Pour ce faire, nos solutions de base se concentrent uniquement sur la performance, la collaboration et l’accès fluide aux données, que ce soit sur site, dans le cloud ou par le biais d’une combinaison hybride de ces deux modèles. »