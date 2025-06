Stockage pour la résilience des données

IBM Storage Defender offre une résilience des données de bout en bout dans les environnements informatiques hybrides multicloud modernes qui incluent les machines virtuelles, les bases de données, les applications, les systèmes de fichiers, les charges de travail SaaS et les conteneurs. Il utilise un indice alimenté par l’IA de la fiabilité relative des données copiées et des machines virtuelles, généré en combinant des modèles de données et des signaux provenant de solutions existantes avec de nouvelles méthodologies de détection développées par IBM Research®.