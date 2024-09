Storage Defender apportera des avantages significatifs aux clients qui accordent la priorité à la cyber résilience et qui souhaitent une solution holistique fournie par un seul fournisseur avec des licences simples. La suite Storage Suite existante n'a pas accès à toutes les capacités offertes par Storage Defender. Elle offre également une flexibilité en matière de licences, avec la possibilité d'ajuster ou de réaffecter des unités de ressources en cas de besoin, et est construite sur une nouvelle plateforme qui continuera à évoluer et à offrir de nouvelles intégrations et capacités. En outre, Storage Defender Data Protect et Replica offrent une solution plus moderne et plus évolutive pour les workloads de VM.