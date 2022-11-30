Solutions de stockage sur bande

Stockage sur bande cyberrésilient et efficace sur le plan énergétique avec air gap et conservation à long terme à un coût inférieur à celui des autres supports
Dataverse durable
Le stockage sur bande est utilisé pour la sauvegarde des données en cas de panne du système et pour l’archivage des données dans le cas d’un stockage à long terme.

La conservation à long terme des données, qui comprend l’archivage des données et les conservations à des fins réglementaires et juridiques, sont toutes essentielles à l’entreprise. La bande permet de réduire l’impact carbone, le coût total de possession et la consommation d’énergie de la conservation des données à long terme.
Avantages
Fonctionnalités étendues

Gamme complète de bibliothèques de bandes et d’autochargeurs offrant des performances et une capacité élevées pour les environnements de systèmes d’entrée, de milieu de gamme et d’entreprise.
Stockage hiérarchisé le plus économique

La technologie sur bande d’archivage des données froides avec une conservation à long terme permet de réduire considérablement le coût de stockage des données, qui concerne des volumes toujours plus importants.
Technologie durable

La bande combine un long cycle de vie du produit avec une faible empreinte carbone intégrée et opérationnelle
pour soutenir vos initiatives en matière de durabilité.
Cyber-résilience

Résilience des données inégalée grâce à l’air gap physique « hors ligne par conception » entre vos données archivées et le monde extérieur. Chiffrement des données au repos pour garantir la confidentialité des données et réduire le risque de corruption des données par un virus ou un sabotage.

Bande pour mainframe

Portefeuille IBM tape, protégez les données et réduisez les coûts de stockage

Bande virtuelle TS7700 IBM TS4500 avec IBM Enterprise Tape Drive IBM Enterprise Tape Drive Supports de stockage
Bande pour les systèmes ouverts

Bénéficiant de plus de vingt ans d’innovation en matière de protection des données et de stockage, les solutions de stockage sur bande IBM LTO vous donnent l’assurance que vos données sont en sécurité et protégées contre les cybermenaces.

 IBM LTO Tape Drive
IBM Diamondback Tape Library

Préservez et protégez vos données grâce à une bande de stockage à ultra-haute densité, durable et cyberrésiliente. Offre une capacité maximale de 46,4 Po non compressés avec la technologie LTO-10. Le type de lecteur est LTO FH. Le nombre maximal de lecteurs est de 14.
IBM TS4500 Tape Library

Offre une capacité maximale de 695 Po avec LTO-10 et de 877 Po avec TS1170. Les types de lecteurs sont LTO et/ou TS1100. Le nombre maximal de lecteurs est de 128.
IBM TS4300 Tape Library

Offre une capacité maximale de 11,52 Po avec LTO 9. Les types de lecteurs sont LTO FH et HH. Le nombre maximum de lecteurs est de 48.
IBM TS2900 Tape Autoloader

Offre une capacité maximale de 162 To avec la technologie LTO 9. Les types de disques sont LTO HH et SAS. Le nombre maximal de lecteurs est de 1.

IBM Stand Alone Drive

IBM Stand Alone Drive est un lecteur mi-hauteur doté de la technologie LTO Ultrium 9. Il fournit jusqu’à 45 To par cartouche (avec une compression de 2,5:1). Conçu pour aider les petites et moyennes entreprises à gérer les demandes croissantes de données des cas d’utilisation de bandes modernes (pour le cloud, l’Internet des objets (IdO) et l’archivage de fichiers actifs). Il s’agit d’un excellent choix si vous avez besoin de sauvegarder et d’archiver vos données à moindre coût.
Cartouches de données sur bande IBM LTO Ultrium

Les cartouches de données sur bande IBM LTO Ultrium offrent une conservation à long terme des données et un accès rapide et fiable aux données. Augmentation de la capacité et de la performance tout en améliorant l’accès aux données, ce qui permet de réduire les coûts de licence et les dépendances. 
IBM 7226 Multimedia Enclosure

Déployez jusqu’à quatre appareils de phase dans un espace 1U dans un rack de 19 pouces. Profitez des améliorations de performance et de capacité de Linear Tape-Open (LTO) Ultrium demi-hauteur, des lecteurs DVD-RAM ou de disques amovibles.

IBM Storage Deep Archive

NOUVEAU !

IBM Storage Deep Archive est la solution d’archivage à long terme nouvelle génération, optimisée pour les données stratégiques et facilement accessibles. Vous bénéficiez de tous les avantages du stockage sur bande, dans une solution simple à utiliser et à intégrer.

Conception sur mesure à faible coût Stockage d’archives dans le cloud sur site Interface compatible S3 Glacier
Logiciel de gestion des bandes
Hexagone représentant le trafic dans le cloud hybride
IBM Storage Archive

Optimisez les coûts d’archivage grâce à une protection physique contre les air gap et à un système de gestion intuitif. Bénéficiez d’un accès direct et graphique aux données stockées dans les lecteurs et les bibliothèques de bandes d’IBM. IBM Storage Archive rend le stockage sur bande aussi simple que le stockage sur disque en intégrant le format standard Linear Tape File System (LTFS) pour la lecture, l’écriture et l’échange de métadonnées.

 IBM Storage Archive
Portefeuille de bandes

Le portefeuille IBM Tape offre une gamme de choix pour répondre au mieux aux besoins des clients, des lecteurs uniques entrée de gamme à l’infrastructure évolutive. Voici un aperçu des options actuellement disponibles.

Produit

IBM Storage Archive

Capacité maximale*

Nombre maximal de #lecteurs

Nombre maximal de #cartouches

TS2290
Entrée
Single Drive Edition

18 To

1

1

7226
Entrée
Single Drive Edition

18 To

1

1

TS2900
Entrée
Library Edition

162 To

1

9

TS4300
Milieu de gamme Capacité de l'échelle
Library Edition Édition Enterprise

11,52 Po

48

640

Diamondback
Capacité de l'échelle
Édition Enterprise

46,4 Po

14

1548 LTO

TS4500
Capacité de l'échelle
Édition Enterprise

695 Po LTO

877 Po** Entreprise

128

23,170 LTO

17 550 entreprises

Bande pour mainframe

Attache de bandes TS7700

100 Po pour les entreprises**

16

5000 entreprises

LTO*/TS1170

100 Po pour les entreprises**

16

5000 entreprises

* La capacité réelle varie en fonction de la configuration des emplacements de réserve et d'échange

** Capacité du TS1170 avec le support JF 
Support et services IBM Storage Expert Care pour IBM TS7700
IBM Storage Expert Care offre une approche simplifiée et standardisée du service et du support pour certains systèmes IBM Storage, ce qui permet d’optimiser la disponibilité du système et de réduire les coûts.
Technology Lifecycle Services for IBM Storage
IBM fournit une assistance et des services pour les produits et les solutions IBM Storage afin d'aider les clients à planifier, déployer, maintenir, optimiser et actualiser leurs solutions IBM Storage.
IBM Storage Expert Care pour IBM Diamondback
IBM Diamondback Expert Care vous propose une nouvelle façon d'associer des services et du support aux solutions IBM storage. Grâce à des niveaux de service flexible grâce à des niveaux de service qui vous permettent de choisir le type d'assistance pour vos systèmes.
Étapes suivantes

Découvrez comment le stockage sur bande évolutif, sécurisé et efficace sur le plan énergétique peut bénéficier à votre entreprise.

 Guide IBM Tape Library pour les systèmes ouverts Redbook