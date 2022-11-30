Solutions de stockage sur bande

Le stockage sur bande est utilisé pour la sauvegarde des données en cas de panne du système et pour l’archivage des données dans le cas d’un stockage à long terme.
La conservation à long terme des données, qui comprend l’archivage des données et les conservations à des fins réglementaires et juridiques, sont toutes essentielles à l’entreprise. La bande permet de réduire l’impact carbone, le coût total de possession et la consommation d’énergie de la conservation des données à long terme.
Découvrez comment le stockage sur bande fournit les systèmes de stockage de masse les plus durables, les plus rentables et les plus évolutifs.
Gamme complète de bibliothèques de bandes et d’autochargeurs offrant des performances et une capacité élevées pour les environnements de systèmes d’entrée, de milieu de gamme et d’entreprise.
La technologie sur bande d’archivage des données froides avec une conservation à long terme permet de réduire considérablement le coût de stockage des données, qui concerne des volumes toujours plus importants.
La bande combine un long cycle de vie du produit avec une faible empreinte carbone intégrée et opérationnelle
pour soutenir vos initiatives en matière de durabilité.
Résilience des données inégalée grâce à l’air gap physique « hors ligne par conception » entre vos données archivées et le monde extérieur. Chiffrement des données au repos pour garantir la confidentialité des données et réduire le risque de corruption des données par un virus ou un sabotage.
Portefeuille IBM tape, protégez les données et réduisez les coûts de stockage
Bénéficiez d’un stockage fiable offrant une intégration transparente dans le cloud hybride, une reprise après sinistre basée sur le cloud pour les bandes et le chiffrement des données sur un réseau de 8 clusters, le tout pour un encombrement réduit.
Découvrez comment relever les défis que représentent les volumes élevés de données, la croissance des centres de données et l’augmentation des coûts liés à l’encombrement du stockage.
Un moyen simple d’exploiter une haute densité de données, d’améliorer la sécurité et de mettre en place une infrastructure rentable de conservation des données à long terme.
Support de bande de qualité supérieure conçu pour préserver votre stockage au coût le plus bas possible.
Bénéficiant de plus de vingt ans d’innovation en matière de protection des données et de stockage, les solutions de stockage sur bande IBM LTO vous donnent l’assurance que vos données sont en sécurité et protégées contre les cybermenaces.
Préservez et protégez vos données grâce à une bande de stockage à ultra-haute densité, durable et cyberrésiliente. Offre une capacité maximale de 46,4 Po non compressés avec la technologie LTO-10. Le type de lecteur est LTO FH. Le nombre maximal de lecteurs est de 14.
Offre une capacité maximale de 695 Po avec LTO-10 et de 877 Po avec TS1170. Les types de lecteurs sont LTO et/ou TS1100. Le nombre maximal de lecteurs est de 128.
Offre une capacité maximale de 11,52 Po avec LTO 9. Les types de lecteurs sont LTO FH et HH. Le nombre maximum de lecteurs est de 48.
Offre une capacité maximale de 162 To avec la technologie LTO 9. Les types de disques sont LTO HH et SAS. Le nombre maximal de lecteurs est de 1.
IBM Stand Alone Drive est un lecteur mi-hauteur doté de la technologie LTO Ultrium 9. Il fournit jusqu’à 45 To par cartouche (avec une compression de 2,5:1). Conçu pour aider les petites et moyennes entreprises à gérer les demandes croissantes de données des cas d’utilisation de bandes modernes (pour le cloud, l’Internet des objets (IdO) et l’archivage de fichiers actifs). Il s’agit d’un excellent choix si vous avez besoin de sauvegarder et d’archiver vos données à moindre coût.
Les cartouches de données sur bande IBM LTO Ultrium offrent une conservation à long terme des données et un accès rapide et fiable aux données. Augmentation de la capacité et de la performance tout en améliorant l’accès aux données, ce qui permet de réduire les coûts de licence et les dépendances.
NOUVEAU !
IBM Storage Deep Archive est la solution d’archivage à long terme nouvelle génération, optimisée pour les données stratégiques et facilement accessibles. Vous bénéficiez de tous les avantages du stockage sur bande, dans une solution simple à utiliser et à intégrer.
Architecture simplifiée avec un déploiement rapide qui augmente la densité des données et les économies d’énergie.
Stockage sécurisé et durable pour l'archivage des données et la sauvegarde en ligne.
Solution permettant aux clients d’installer, de configurer, de gérer et d’entretenir les protocoles S3 Glacier.
Optimisez les coûts d’archivage grâce à une protection physique contre les air gap et à un système de gestion intuitif. Bénéficiez d’un accès direct et graphique aux données stockées dans les lecteurs et les bibliothèques de bandes d’IBM. IBM Storage Archive rend le stockage sur bande aussi simple que le stockage sur disque en intégrant le format standard Linear Tape File System (LTFS) pour la lecture, l’écriture et l’échange de métadonnées.
Le portefeuille IBM Tape offre une gamme de choix pour répondre au mieux aux besoins des clients, des lecteurs uniques entrée de gamme à l’infrastructure évolutive. Voici un aperçu des options actuellement disponibles.
Produit
IBM Storage Archive
Capacité maximale*
Nombre maximal de #lecteurs
Nombre maximal de #cartouches
TS2290
18 To
1
1
7226
18 To
1
1
TS2900
162 To
1
9
TS4300
11,52 Po
48
640
Diamondback
46,4 Po
14
1548 LTO
TS4500
695 Po LTO
877 Po** Entreprise
128
23,170 LTO
17 550 entreprises
|
Bande pour mainframe
Attache de bandes TS7700
100 Po pour les entreprises**
16
5000 entreprises
LTO*/TS1170
100 Po pour les entreprises**
16
5000 entreprises
* La capacité réelle varie en fonction de la configuration des emplacements de réserve et d'échange
** Capacité du TS1170 avec le support JF
Découvrez comment le stockage sur bande évolutif, sécurisé et efficace sur le plan énergétique peut bénéficier à votre entreprise.