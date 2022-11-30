Solutions de stockage sur bande

Lecteurs de bande mi-hauteur IBM

IBM Stand Alone Drive

IBM Stand Alone Drive est un lecteur mi-hauteur doté de la technologie LTO Ultrium 9. Il fournit jusqu’à 45 To par cartouche (avec une compression de 2,5:1). Conçu pour aider les petites et moyennes entreprises à gérer les demandes croissantes de données des cas d’utilisation de bandes modernes (pour le cloud, l’Internet des objets (IdO) et l’archivage de fichiers actifs). Il s’agit d’un excellent choix si vous avez besoin de sauvegarder et d’archiver vos données à moindre coût.