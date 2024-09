Les cartouches de bande IBM 3592 sont conçues pour aider les datacentres d'entreprise à répondre aux demandes croissantes de conservation, de sécurité et de disponibilité des données tout en travaillant avec des budgets réduits. Les cartouches de bande IBM 3592 prennent en charge la réutilisation des supports en permettant au lecteur de reformater et de mettre à niveau les cartouches de support de la génération précédente. Cela signifie que les cartouches de support existantes bénéficient à la fois d'une performance et d'une capacité améliorées, ce qui vous permet d'atténuer l'impact d'une mise à niveau du sous-système de bande.