Des millions de consommateurs effectuent leurs achats en ligne et sur mobile, entraînant l’explosion de l’utilisation mondiale d’emballages à usage unique pour la livraison du dernier kilomètre. Pour Mondi, principal fabricant d’emballages, la protection de l’environnement et la durabilité représentent des priorités absolues. L’entreprise a d’ailleurs mis en œuvre un outil clé pour participer à l’action climatique : le Mondi Action Plan 2030 (MAP2030).

Le MAP2030 inclut des objectifs ambitieux pour améliorer l’efficacité de l’entreprise, réduire au maximum le gaspillage en production, rationaliser les opérations métier et favoriser une logistique ultra efficace. Pour améliorer l’intégration entre ses opérations mondiales et obtenir de nouvelles informations de prise de décision pour MAP2030, Mondi s’est tourné vers les solutions SAP et les experts en infrastructure d’IBM à qui il fait confiance.

Rainer Steffl, directeur des systèmes d’information de Mondi Group, déclare : « En partenariat avec IBM, nous avons converti 40 usines dans 15 pays à l’utilisation de la plateforme de pointe SAP S/4HANA et la migration s’est parfaitement déroulée. Bien que notre parcours commence tout juste, nous avons déjà amélioré les performances des applications pour utilisateurs finaux de 20 %, ce qui permet à nos employés de travailler plus efficacement que jamais. Nous constatons que les serveurs IBM Power Systems et le stockage IBM FlashSystem constituent la plateforme idéale pour les nouvelles charges de travail analytiques exigeantes que nous exécutons sur SAP S/4HANA, ce qui nous aidera à améliorer l’efficacité et la durabilité de nos opérations à l’avenir. »