Fondé il y a 150 ans, l’institut est chargé de surveiller et de prévoir les conditions météorologiques, climatiques et environnementales dans l’air, sur terre et en mer pour le Royaume du Danemark, constitué du territoire du Danemark, des îles Féroé et du Groenland. À cette fin, il collecte les données des stations météorologiques et des satellites dans tout le royaume.

Mais sa portée va bien au-delà de ses frontières. Alors que l’institut stocke une grande partie de ses données à Copenhague où il a son siège, les calculs de prévisions sont effectués sur un superordinateur en Islande dans le cadre d’un partenariat avec l’Islande, les Pays-Bas et l’Irlande. Cette collaboration renforce l’engagement de l’institut envers une approche mondiale du partage des prévisions et des informations climatiques.

« Le monde entier est en transition verte », explique Marianne Thyrring, Directrice générale du DMI. « Nous fournissons des données pour soutenir la gestion des fermes éoliennes, des fermes solaires etc., et nous continuerons à le faire à l’avenir. D’autre part, le changement climatique est déjà là. Ce n’est pas comme si nous l’attendions. Notre responsabilité en tant que voix faisant autorité dans les prévisions météorologiques et la collaboration avec les agences de protection civile est également une partie très importante de nos tâches. Et ce rôle est d’autant plus important lorsqu’il s’agit de situations météorologiques extrêmes. »

Auparavant, le DMI facturait l’utilisation de ses données à ses partenaires commerciaux. Mais il y a quelques années, l’institut a commencé à mettre fin à ses activités commerciales pour se concentrer sur le service au public, offrant ses données gratuitement à toute personne ou entité qui en faisait la demande, particuliers, entreprises et autres instituts de recherche.

Cette décision soutient le double objectif de DMI. « Nous avons fait le choix stratégique de nous concentrer sur notre rôle d’autorité publique qui prend soin des personnes et des biens en cas d’aléas météorologiques violents », explique Mme Thyrring. « Nous sommes également un organisme important dans le domaine de la recherche climatique, en tant qu’hôtes du Centre national de recherche sur le climat. »

Alors que les populations et l’environnement sont au cœur de la mission du DMI, les données sont le moteur sans lequel cette mission ne pourrait être menée à bien. Au sein de l’organisation, ces données précises, opportunes et disponibles sont exploitées par une équipe de climatologues. Et la quantité de données augmente de plus en plus vite.

« Chaque fois que je lance un modèle climatique sur une partie de la calotte glaciaire, je génère probablement autant de données que les cent premières années du DMI », déclare Ruth Mottram, climatologue senior à l’institut, qui étudie l’effet du réchauffement climatique mondial sur la calotte glaciaire du Groenland. « Nous produisons beaucoup plus de données maintenant. Nous travaillons avec les données satellite, et les missions satellites avec une résolution plus élevée sont de plus en plus nombreuses. Les modèles s’améliorent donc constamment et la quantité de données que nous voulons y intégrer augmente également. »