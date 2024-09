Pour Orange Caraïbe, apporter des adaptations à son centre de données pour le rendre plus écologique l’aide à atteindre deux objectifs : réduire son impact sur l’environnement et réduire ses dépenses énergétiques. Grâce à la technologie IBM, Orange Caraïbe réussit sur ces deux plans.

Pioche fournit plus de détails : « Notre consommation d’énergie a chuté de 94 % lorsque nous sommes passés à IBM FlashSystem, ce qui nous aide à rendre nos opérations beaucoup plus écologiques et a fait diminuer nos coûts d’électricité du même pourcentage sur cinq ans. Le passage à IBM FlashSystem nous a également permis de passer de trois racks à un espace 2U, soit une diminution de 98 %, ce qui nous laisse encore beaucoup d’espace pour nous développer à l’avenir. Nos calculs montrent que nous économiserons également des dizaines de milliers d’euros sur le refroidissement de notre solution de stockage, car elle est beaucoup plus compacte et performante. »

Orange Caraïbe assiste également aux répercussions positives associées au fait de disposer d’un stockage Flash IBM performant sur le service offert à ses clients. Pioche ajoute ainsi : « Les employés qui utilisent notre entrepôt de données ont vu les temps de traitement diminuer de 30 % depuis que nous avons déployé la technologie IBM FlashSystem. Cela se traduit par un service plus réactif envers les clients dans nos magasins : ceux-ci doivent attendre encore moins de temps pour que les employés puissent naviguer dans notre système de CRM. »

Orange Caraïbe a également bénéficié de ce changement en interne. En tirant parti d’outils de gestion intuitifs intégrés à la plateforme IBM FlashSystem, l’entreprise a réduit la charge administrative de son équipe informatique. Disposant désormais de plus de temps à consacrer à l’innovation et de puissantes capacités informatiques, Orange Caraïbe peut se concentrer sur sa stratégie d’amélioration continue.

Pioche conclut : « Depuis le déploiement des solutions IBM, nous n’avons rencontré aucun problème, et c’est un avantage de taille pour notre équipe informatique relativement petite. Leur charge administratives quotidienne s’est beaucoup allégée, ce qui leur permet de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Nous pouvons désormais nous concentrer sur l’évolution future d’Orange Caraïbe, avec une infrastructure de stockage meilleure et plus écologique que tout ce que nous avions auparavant. »