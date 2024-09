BRED Banque Populaire

Les consommateurs modernes veulent effectuer leurs opérations bancaires selon leurs propres conditions. Cela signifie qu'ils peuvent effectuer leurs opérations bancaires n'importe où et n'importe quand, au moyen d'appareils mobiles, tout en conservant la relation humaine qui lie les clients aux banques pour la vie. En réponse à cette demande, la BRED se réinvente pour satisfaire ses clients par le biais des canaux numériques, tout en continuant à se focaliser sur les relations profondes qu'elle entretient avec ses clients.

Pour préparer cette transformation, la BRED a évalué son infrastructure informatique afin de vérifier qu'elle pouvait fournir la performance, l'efficacité et l'évolutivité nécessaires pour faire entrer la banque dans une nouvelle ère et maintenir sa croissance. La banque a décidé que, afin de répondre aux exigences actuelles et futures, il était temps d'évoluer.

Christophe Boulanger en charge des serveurs, de la virtualisation, du stockage, de l'open et du mainframe à la BRED, explique : « Au centre de nos opérations informatiques se trouve un parc de serveurs IBM Z supporté par une solution de bandes virtuelles [VTS]. La librairie de bandes avait presque cinq ans et montrait des signes de vieillissement. Avec l'augmentation de la demande sur l'environnement, nous avons constaté une baisse des performances et un allongement des processus de sauvegarde, ce qui augmentait le risque d'impact négatif sur notre service clientèle ».

L'équipe informatique de la BRED s'est fixé un objectif : sélectionner une infrastructure évolutive offrant de meilleures performances, permettant des délais de sauvegarde plus courts et offrant une évolutivité intégrée. De plus, à long terme, l'équipe souhaitait jeter les bases d'une stratégie cloud. M. Boulanger précise : « Comme nous souhaitons conserver la possibilité d’archiver les données dans le cloud à l’avenir, nous avions besoin d’une nouvelle solution informatique compatible avec cette option ».