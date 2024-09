IBM Storage as a Service est une solution de stockage de données sur site dans laquelle IBM fournit et gère le matériel FlashSystem et IBM DS8900F, facturé selon un modèle flexible de type cloud basé sur la consommation.

IBM Storage as a Service peut vous aider à réduire vos dépenses informatiques en vous mettant à disposition une solution de stockage économique, évolutive et fiable. Réduisez le besoin d’investir dans du matériel et des logiciels coûteux, diminuez les coûts de maintenance et bénéficiez d’une tarification prévisible pour vos besoins de stockage.

Selon un récent rapport de Gartner, STaaS peut « réduire les coûts de l’infrastructure de stockage de 40 % ou plus ». Découvrez pourquoi les responsables informatiques remplacent leur infrastructure de stockage par des modèles de consommation de stockage en tant que service.