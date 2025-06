Produit

Unified Key Orchestrator (UKO) for IBM z/OS

UKO for IBM Z améliore la préparation quantique en fournissant une gestion centralisée et rationalisée des clés qui prend en charge les normes de chiffrement avancées. Il simplifie le déploiement et la gestion des clés de chiffrement quantique dans l’environnement IBM Z, contribuant ainsi à assurer une protection des données robuste et conforme. En facilitant les opérations de clés efficaces et l’intégration à un algorithme quantique, UKO aide les organisations à passer en douceur à des mesures de sécurité pérennes.